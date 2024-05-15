加大住房“以旧换新”推广力度

从市场反响看，“以旧换新”成效初显。对于房地产企业而言，应在“以旧换新”活动中推出优质的房源，不能把“以旧换新”当作去尾货的机会，应拿出诚意，推出真正能够改善居住条件的好房子。

据不完全统计，今年以来有超过50座城市推出支持住房“以旧换新”政策。近日，深圳、上海两座一线城市也宣布采取措施推进“以旧换新”，让住房“以旧换新”的关注度再度攀升。住房“以旧换新”有助于商品住房流通，提升交易便利度，缩短换房周期，更好满足刚性和改善性需求，值得推广。

目前，很多居民有以旧换新、以小换大的意愿。但最大的阻碍在于现有住房不好出售，交易周期长、手续繁琐。针对“以旧换新”便利优惠政策的推出，可减轻购房者的后顾之忧，加快交易速度。

在“以旧换新”过程中，很多城市推出的是帮助买卖的模式。以广东深圳市为例，通过鼓励房地产开发企业、中介机构与计划出售二手商品住房并购买新建商品住房的购房居民签署协议，开展“卖旧+买新”的换房联动。房地产开发企业对换房人意向购买的新房设定一定期限的“解约保护期”，中介机构优先推动换房人旧房交易，缩短交易周期。在协议约定期限内，旧房售出的，房地产开发企业和换房人按约定继续完成新房交易手续；旧房未售出的，房地产开发企业和换房人按约定解除协议并无条件退款，换房人无需承担违约责任。

截至5月10日，已有34家房地产开发企业和项目、30家房地产经纪机构参与深圳“以旧换新”的“换馨家”活动。上海的情况类似，购房居民先和房地产开发企业达成购买新房的意向，再由房地产经纪机构优先推动其旧房交易，旧房成功出售后按约定完成新房交易。

有的城市推出的“以旧换新”政策中，可以由国有平台收购二手住房。如河南郑州市“以旧换新”政策除了市场化交易方式，还采取国有保障房运营公司收购的方式推进。政府国有平台公司——河南郑州城市发展集团有限公司负责收购二手住房，居民可以将住房出售给国有平台公司，再新购住房。国有平台将通过收购一部分区域位置、教育等产业配套优越的二手住房，丰富保障性租赁住房供应。这种模式不仅能帮助居民将二手房快速出手进而购买新房，还能够筹集保障性租赁住房，一举两得。

给予“以旧换新”补贴是很多城市激发居民参加“以旧换新”积极性的通行做法。如广东中山市规定，一定时间内在本市范围内出售自有住房并购买一套新建商品住房的购房人，给予每套住房2000元电子消费券补贴。福建龙岩市规定，对参与住房“以旧换新”活动，购买建筑面积60平方米（含）以上新房的购房人，给予100元/平方米的购房补贴；对购买建筑面积60平方米（含）以上旧房的购房人，给予80元/平方米的购房补贴。郑州市采取换购新建商品住房给予契税补贴30%的政策。

从市场反响看，“以旧换新”成效初显。江苏无锡市4月20日启动“以旧换新”评估工作，截至4月底，首批次已成交25套，试点项目表现好于自然成交。南京市“以旧换新”政策推出后，新建商品住宅项目来访量和认购量均有了明显好转。郑州市二手住房收购主体郑州城发集团反馈，“以旧换新”试点首日就有64组存量房源通过初审，如果换购计划推进顺利，预计将释放100万平方米新房购置需求。

怎样能使“以旧换新”更便利顺畅？目前有些城市已经在实施的“带押过户”政策值得进一步推广。所谓“带押过户”是指在申请办理已抵押不动产转移登记时，无需提前归还旧贷款、注销抵押登记，即可完成过户、再次抵押和发放新贷款等手续，实现不动产登记和抵押贷款有效衔接。如果“带押过户”能实现，二手住房“以旧换新”会更加顺畅，成本将更低，更受买卖双方欢迎。

对于政府而言，应确保针对“以旧换新”的契税减免、中介费减免、开发商折扣优惠和“免责退定”等各项优惠政策能够切实落地。对于房地产企业而言，应在“以旧换新”活动中推出优质的房源，不能把“以旧换新”当作去尾货的机会，应拿出诚意，推出真正能够改善居住条件的好房子。