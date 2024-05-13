许培海：党建引领公立医院高质量发展

国家卫健委党校常务副校长许培海发言。人民网 欧阳易佳摄

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，国家卫健委党校常务副校长许培海表示，要始终坚持加强党的全面领导，在构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化等方面持续发力，推动公立医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

以下，是国家卫健委党校常务副校长许培海在会上发表的部分观点：

坚持思想铸魂，确保卫生健康公益性

党的二十大对推进健康中国建设提出新要求。要求把保障人民健康放在优先发展的战略位置，要求深化医药卫生体制改革，深化以公益性为导向的公立医院改革。2024年全国两会期间政府工作报告对深化公立医院改革提出明确要求“以患者为中心改善医疗服务，推动检查检验结果互认。着眼推进分级诊疗，引导优质医疗资源下沉基层，加强县乡村医疗服务协同联动”。要求我们以坚持人民至上、自信自立、守正创新、问题导向、系统观念、胸怀天下，统筹谋划和推动卫生健康事业的高质量发展，着力优化医疗卫生服务体系，促进优质医疗资源扩容与下沉，实现医疗卫生机构间的卫生健康信息有机共享，医疗服务与公共卫生服务有机融合，健康管理与医疗服务有机衔接，县乡村分级诊疗服务有机协同。

坚持理论定神，建立公立医院运行新机制

新时代卫生健康工作面临新挑战，需要结合实际、目标引领、问题导向，研究构建有利于全面推进健康中国建设，提高医疗卫生服务体系整体效率，实现构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化的目标。

这些目标的实现都需要以人民健康为中心，立足现代科学技术，建立健全现代医院管理制度，不断探索完善发展方式、运行模式、资源配置模式，确保实现“三个转变”，实现质量、效率、公平、可持续发展协调统一的高质量管理制度和运行新机制，确保实现公立医院高质量发展。

坚持组织塑形，党建引领公立医院高质量发展

公立医院全面实施党委领导下的院长负责制，重点是强化公立医院党委的领导作用和党的政治建设和组织建设，发挥公立医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，以及按照《党章》要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面提高党的建设科学化水平。

健全完善医院党委会和院长办公会议事决策制度，把党的领导融入医院治理全过程各方面各环节，有效实现党对公立医院的全面领导，实现党建引领公立医院高质量发展目标。

坚持党管干部，加强干部人才队伍建设

坚持党管干部和党管人才原则，明确将政治素质高、自觉履行政治责任和社会责任等作为领导人员的首要条件。尊重公立医院公益性、专业性、技术性等特点，探索建立以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系，研究完善人才引进、队伍建设、职称晋升、绩效考核、薪酬分配等重大事项制度机制，顺畅医、药、护、技等专业技术人员和医院领导人员之间的流动机制，以高质量干部人才队伍建设确保实现高质量发展目标。

坚持文化赋能，凝心聚力促进发展

党建强则文化浓。党建引领、以文化人，以党建工作引领公立医院干部职工的价值观、使命愿景、服务理念、认同感归属感荣誉感、品牌意识和团队精神。文化赋能、凝心聚力，由文化认同引领行动自觉，使之成为推动公立医院高质量发展的软实力、内生动力、核心竞争力，促进形成良好的政治生态，激发卫生健康工作者对工作极端负责、对群众极端热忱、对技术精益求精，唱响大医精诚、医者仁心主旋律，以充满人文关怀的医疗卫生服务赢得全社会的信任和尊重。