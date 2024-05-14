人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

刘红梅：打造就医新场景 构建“没有围墙的医院”

王绍绍

2024年05月14日18:59 来源：人民网

广东省第二人民医院副院长刘红梅发言。人民网 王绍绍摄

　　广东省第二人民医院副院长刘红梅发言。人民网 王绍绍摄

　　近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，广东省第二人民医院副院长刘红梅表示，要以新质生产力赋能医疗健康的高质量发展，实现全生命周期的跟踪管理，打破医院与家庭之间的“围墙”。

　　以下，是广东省第二人民医院副院长刘红梅在会上发表的部分观点：

　　聚焦主动健康 实现全周期跟踪管理

　　自国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》以来，“从治已病到治未病”的理念逐渐深入人心，卫生健康事业持续推进。互联网智慧系统和人工智能技术的应用，为全生命周期的跟踪管理提供了支撑，形成一种对人民群众健康有益的新质生产力。

　　以糖胖病逆转领域为例，通过将相关APP、互联网智慧系统的引入进行血糖综合管理，全周期跟踪管理系统能够对人体控糖系统进行综合修复，从而恢复胰岛的自我调节能力，达到血糖平稳、减少用药和预防并发症的效果。

　　打造智慧家庭病房 形成就医新场景

　　在未来，不仅有线上商店，还可能有线上医院。即使病床在家里，也可以通过虚拟医疗中心进行就诊和管理。针对人口老龄化和慢病管理问题，构建智慧家庭病房是保障居家养老的重要措施之一。从预防到早筛，从急救到治疗，智慧家庭病房通过数字孪生系统，将医疗互联网中的数据同步给医院。要通过流程再造、组织重塑，打造就医新场景，以新质生产力赋能医院的高质量发展。

　　下一步，要以新质生产力赋能医疗健康的高质量发展，实现对疾病的全周期管理，通过医生、护士团队、健康管理、营养师、患者和家庭的共同参与，打造“没有围墙的医院”。

(责编：王震、高雷)




热门点击排行榜