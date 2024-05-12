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5·12国际护士节特别策划

护士·我的职业选择

2024年05月12日08:39 来源：人民网

三百六十行，行行出状元，然而每一行背后的艰辛都鲜为人知。

在这众多行业中，护士以其无私与奉献，诠释着伟大的内涵。

她们是生命的守护者，日夜不息地守护着病患，用专业的技能和细心的照料，为患者带来希望与温暖。

她们的付出，是无声的，却无比坚定，她们是天使，用爱书写着生命的奇迹。

今天是5·12国际护士节，向护士致敬！

(责编：杨曦、吕骞)




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