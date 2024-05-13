全民营养周系列报道
全民营养周：一组数字告诉你 一日三餐怎么吃营养又健康
人民网记者 闫妍
2024年05月13日09:04 来源：人民网
2024年5月12至18日是第十届全民营养周。营养是健康的基石。营养干预是维护人体健康最经济的手段，在生命各个时期均发挥着重要作用。天津医科大学第二医院营养科副主任营养师边姗姗在接受人民网记者采访时表示，平衡膳食是保障人体营养和健康的基本原则，一日三餐这样吃既营养又健康。
海报制作：实习生徐小岩
(责编：乔业琼、高雷)
人民网记者 闫妍
2024年5月12至18日是第十届全民营养周。营养是健康的基石。营养干预是维护人体健康最经济的手段，在生命各个时期均发挥着重要作用。天津医科大学第二医院营养科副主任营养师边姗姗在接受人民网记者采访时表示，平衡膳食是保障人体营养和健康的基本原则，一日三餐这样吃既营养又健康。
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