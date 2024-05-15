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健康“医”点通

防治碘缺乏病日：6问6答 带你认清这些“碘”

陈子源

2024年05月15日08:50 来源：人民网

2024年5月15日是全国第31个“防治碘缺乏病日”，活动主题是“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”。什么是碘缺乏病？身体每天需要的碘从哪里来？如何判断自己是否缺碘？食盐加碘与甲状腺癌高发是否密切关联？为此，人民网采访了北京友谊医院营养科副主任医师丁冰杰。

(责编：乔业琼、高雷)




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