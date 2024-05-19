由中国青少年儿童健康安全食品管理委员会主办的“欢庆六一·迎接关爱卡上线暨青少年儿童营养标准实施新闻发布会”18日在国家大剧院东区双益发演艺中心举行。

今年的5月20日是第35个全国学生营养日。中国青少年儿童健康安全食品管理委员会执行主任许钧在发布会上表示，此次的中国青少年儿童种养植、供应链及中央厨房等七项团体标准是委员会及专家经过三年不懈努力制定的，不仅制定了青少年儿童的营养标准，还制定了青少年儿童膳食营养指南，打造了青少年儿童健康成长关爱卡。

青少年儿童营养标准实施新闻发布会举行。许高远摄

许钧介绍，中国青少年儿童健康成长关爱卡是集0到18岁青少年儿童的成长发育、思想健康、心理健康、身体健康、食品健康营养安全、疾病预防、防走失、防拐卖、红色教育、体育运动、法律知识和社会责任为一体的智能卡，全方位保护青少年儿童的身体健康、身心健康。他表示，“未来，关爱卡将继续整合各类优质资源，搭建动态、开放的‘家、校、社会’一体化智能平台，为消费者提供一目了然的产品溯源及防伪查验手段，为孩子们的健康成长保驾护航。”

据介绍，关爱卡目前拥有十大平台，包括食品安全管理平台，通过大数据、食品安全标准和食品溯源防伪系统，保障儿童少年的食品安全；心理辅导平台，提供线上线下的心理咨询服务；防拐安全平台，通过建立CTID数据库和一人一卡一码系统，减少拐卖儿童事件的发生；医疗服务平台，提供体检、预防、就医指导，解决儿童少年的健康问题；法制教育和爱国主义国防教育平台，普及法律知识和法治教育，培养青少年的法制观念；商品供应平台，提供符合健康安全标准的饮用水、乳制品和水果蔬菜等食品；金融服务平台，与广发银行合作，为家长提供新型信用卡通道，通过积分消费形式赠送红包；家长必读平台，提供教育指导和危险防范意识提升；体育训练平台，指导孩子体育锻炼和培养兴趣爱好；保险理赔平台，提供防拐防走失、防意外伤害的保险服务。（ 记者 高凯）