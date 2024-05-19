小满吃点“苦” 入夏不受苦

“枇杷黄后杨梅紫，正是农家小满天。”小满是二十四节气中的第八个节气，小满有三候：一候苦菜秀，二候靡草死，三候麦秋至。小满节气意味着阳气日益充盛，雨水增多，湿热天气即将到来。那么，进入小满节气，生活起居方面需要如何调整？有哪些注意事项？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》为您进行解答。

夏季易生暑邪 饮食侧重清热祛湿

小满节气到来，往往预示着闷热、潮湿的天气即将来临，夏季易生暑邪、湿邪，尤其是我国南方，所以有必要适当食用一些清热祛湿、开胃解毒的食物。同时，由于夏季阳气浮于外而阴气蛰于内，所以应尽量少食过凉之物，以温和润燥之物祛暑为宜。

可以适量食用一些蔬菜水果，同时避免过量摄入生冷油腻。对于有胃病等消化不良症状的人，建议少量多餐，以减轻消化系统的负担。可以选择喝冬瓜老鸭汤、薏苡绿豆汤等帮助健脾祛湿。

清热去火 可以适量吃点“苦”

小满时节，民间一直就有食苦菜的习俗，古有《周书》记载：“小满之日苦菜秀”。此时麦类谷物尚未成熟，而田间地头的野菜正蓬勃生长，采食野菜既是为了充饥，也可以清热去火。

此外，中医认为，“苦能燥湿”“芳香化湿”，可以适量吃一些苦味的蔬菜，如苦菜、苦瓜、莴笋等，或烹饪时加用一些气香味美的本草，如苏叶、藿香、砂仁、白芷、扁豆、薏苡仁、莲子、山药等。

阳气逐渐增多 宜养护心阳

夏季属阳，五脏属心，而随着四季转换，“小满”时节正是阳气逐渐增多至“初步饱满”的时候，此时正宜养护心阳。在生活习惯上，应做到充足睡眠，适当运动，维持平和心态，避免情绪过于激动。

吃完午饭后，可进行午间小憩，闭目养神，使心神内敛，可养心、养神、养气、养血。人在午时能小憩片刻，对于养心大有好处。但是也要注意，午睡的时间最好控制在30分钟左右。

可在清晨参加体育锻炼，以散步、慢跑、打太极拳等为宜，不宜做过于剧烈的运动，避免大汗淋漓，伤阴也伤阳。锻炼时间也不宜过长，每次30至40分钟为宜。

（本文由北京中医药大学东方医院血液科主任、主任医师丁晓庆，北京中医药大学东方医院推拿理疗科主任、主任医师国生，北京中医药大学东方医院心身医学科负责人、副主任医师 邢佳进行科学性把关。）

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