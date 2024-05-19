耐心倾听孩子需求疏导青春期“逆反”

我们家孩子今年上四年级进入了青春“逆反期”，经常一点小事就跟我们顶撞。作为家长，该如何跟青春期的孩子顺畅沟通与交流，疏导青春期孩子的情绪呢？

专家观点

北京市中小学家庭教育指导师，北京市广渠门中学附属花市小学老师安雨：青春期的孩子人生观、价值观开始萌芽，会不自觉地与父母成熟的心智发生冲突。当分歧发生时，孩子常常会本能地表现出表层情绪，而把真实感受隐藏起来。作为家长，既要看到青春期孩子的行为表现，正确面对孩子的“逆反期”，也要理解他们内心的纠结与不安，多倾听多沟通，尊重孩子的需求，并适当给予帮助。

语言表达是一种重要的情绪宣泄途径，当孩子出现负向情绪时，家长要先耐下心来给孩子一个表达的机会，可以问问孩子，“发生了什么事情？”“你是怎样想的？”“你需要我们做些什么？”这代表着父母对孩子的关爱与尊重。父母在倾听过程中可以更好地了解问题出现的原因，孩子在倾诉过程中也能因为家人的倾听与接纳减轻一些不安和焦虑。在孩子面临烦躁或压力时，引导孩子表达，识别自己的情绪，开诚布公地向父母表达自己的想法和需求，并在他人的帮助下去解决问题，烦恼和压力也将随之缓解。

进入青春期，朋友对他们来说是一种很好的安慰，这是父母无法替代的。有时出现问题时，孩子可能不想和家人表达，更多地愿意和朋友交流。伙伴关系可以让孩子找到归属感和认同感。当孩子遇到一些困难挫折，出现情绪化的时候，社交伙伴的支持也可以建立孩子的安全感，帮助孩子顺利走出情绪化的困境。而家长需要做的是允许孩子有自己的空间，多关注孩子的交友情况，引导孩子建立人际自信。

此外，家庭是孩子的第一生活环境，和谐温暖的家庭氛围对于孩子的情绪也有着至关重要的影响。父母对孩子管教过于严苛、家人教育的意见不统一、家庭成员关系紧张、亲子互动不强等，都会影响孩子性格，容易出现对立违抗或情绪问题。

建立亲子空间，有助于孩子青春期的情绪发展稳定成熟。每天和孩子固定时间聊天谈心，或者进行适当的室内、户外的运动，帮助孩子释放压力，累积积极的情绪感受，这样能更好地帮助孩子面对遇到的问题，处理调控好自身的情绪，积极健康成长。

值得一提的是，青春期是孩子从童年走向成熟的标志,这是一个人成长过程必然要经历的过程。面对这个正常阶段，家长要深入了解孩子在这个阶段的变化与特点，在以后的家庭教育中同孩子一起积极地去应对和调整，更科学地陪伴孩子一起成长。（记者 武文娟）