第二十一届中国（漯河）食品博览会开幕 双汇携300余种产品参展

5月16日至18日，第二十一届中国（漯河）食品博览会举行，双汇携旗下300余种产品参展，以产品硬实力展现消费升级背景下企业在肉类产业的全新探索与创新成果。

本届食博会，双汇展厅共设置6个展示模块。美式西式展区以史蜜斯巴黎风味火腿、焦香蜜汁肠、图林根风味香肠、麦甄选猪肉早餐肠等为代表。史蜜斯巴黎风味火腿制作讲究，精选整块猪后腿肉，去骨后搭配天然佐料调香入味，历经多重工艺，肉质细嫩，鲜香诱人，无论煎、烤、冷切、佐餐、还是制作沙拉，三明治，只需简单料理，就能轻松享用独特美味。

肉制品综合展区展示了简颂午餐肉、炫动番茄香肠、爆浆芝士肠、爆浆芝士鱼饼等新品，金马可减盐火腿肠、轻咔能靓鸡胸肉肠、轻享鸡肉肠等特色产品，还有泡椒猪皮、虎皮鸡爪、熏烤肉肠、多彩烤肉饼等休闲零食，品种丰富、口味多样，可以满足不同消费需求。

生鲜产品展区展示了猪蹄段、里脊肉丝、五花肉片、肋排段等预制化产品，筷乐星厨嫩滑牛肉片、梅肉块、蒜香骨、酱爆大肠段等调理产品，香煎鸡排、香辣翅中、唐扬鸡块等调理鸡产品，厚切炸猪排、黄金鱼丸、虾球等速冻产品，贴近家庭餐桌，让消费者轻松享受便捷、丰富的美食。

餐饮产品展区展示了红烧狮子头、藤椒猪蹄、黄焖排骨、梅菜扣肉等中华菜肴系列，香卤牛肉、猪耳片、酱香捆肘、椒麻鸡等酱卤熟食，拌面、拌饭、煲仔饭、米线等方便速食，调料综合展区展示了鸡味鲜、猪骨高汤、回锅肉调味酱、炸酱面拌酱等产品，是企业“进家庭 上餐桌”产品战略的成果。团餐产品展区展示了米饭套餐、面条套餐、盖浇饭套餐等品类丰富、营养美味的各种营养餐系列，全力满足学校、医院、机关单位等消费群体“安全、营养、丰富、便捷”的用餐需求。

双汇展厅内人头攒动，参观、品鉴、洽谈者络绎不绝，种类繁多的产品群令人目不暇接，丰富多样的美食品鉴让人流连忘返，双汇研发人员通过品鉴试吃与参会者进行面对面沟通交流，收集产品反馈。

产品创新并非一蹴而就。多年来，双汇始终坚持对产品研发和技术创新的持续投入，公司拥有一支由多位行业专家和资深技术人员组成的研发团队，他们紧跟市场趋势，洞察消费需求，不断探索新的食材组合、制作工艺和包装技术，力求在保持产品质量的同时，不断提升产品的竞争力。

随着人们生活水平的提高和消费需求的转变，肉类行业正面临着前所未有的发展机遇。双汇以卓越的产品质量和创新能力，在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为行业的佼佼者。未来，双汇将继续保持敏锐的洞察力和前瞻性的思考，坚持产品与技术创新，引领行业新潮流，为消费者带来更多健康、美味、便捷的肉类产品，助力美好生活。