医保个人账户共济给省内异地的家人，23省份已实现，有没有你的家乡？

职工医保个人账户共济进一步健全了互助共济的基本医疗保险制度，可以切实减轻亲属医疗费用负担。

近期，关于个人账户家庭共济，我们收到很多网友的留言提问：

“我在省会工作、参加医保，父母在老家参加医保，我个人账户里的钱能不能共济给省内异地的父母使用？”

“个人账户家庭共济，需要证明‘我妈是我妈’么？”

“个人账户共济给家人后，看病使用谁的医保码（卡）？”

……

对此，小编试着为您一一解答。

一、省内异地家庭共济，哪些省份实现了？

目前共济人和被共济人在同一个基本医疗保险统筹区（通常是同一个地级市）可以共济，那么省内不在同一个统筹区也可以共济给亲属么，哪些省实现了,哪些还在路上呢。

23个省份已经实现。除了北京、天津、上海、重庆4个直辖市外，还有河北、山西、内蒙古、吉林、江苏、福建、江西、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团。

4个省份部分实现。浙江、河南、山东、广东部分实现了省内共济，将于年底前全部实现。

5个省份年内实现。安徽、陕西2省，近期很快将实现省内共济。辽宁、黑龙江、湖北3省，将于年底前实现。

二、为家人绑定个人账户，有哪些常见注意事项？常见问题1：如何证明两个人的亲属关系？

证明父母、配偶、子女关系，通常只需要办理人做出承诺即可。

常见问题2：共济关系绑定成功后，被共济人就医使用家人的共济账户，需要额外操作么？

多数省份不需要额外操作，就医结算时依然只需要提供本人医保码（卡）即可。广西、四川两地稍有特殊，在就医时既需要提供患者本人的医保码（卡），也需要展示共济人医保码；但操作很简单，共济关系绑定成功后，患者就可以在手机里调出共济人的医保码。

常见问题3：个人账户绑定，由共济人发起还是被共济人发起？

通常是职工医保共济人发起绑定，在福建、新疆及新疆生产建设兵团，既可以由共济人发起，也可以由被共济人发起，但需要共济人的同意。

三、一些省份对于个账的绑定和使用还有一些规则上的差别，下面举几个省份的例子。（一）天津市：

提示1：天津市参保人办理职工医保个账共济在哪里办？

手机端：“津医保”APP、“津医保”微信小程序/支付宝小程序。线下端：也可在医保服务窗口由工作人员办理。

提示2：天津市个人账户家庭共济可以绑定几个亲属？

天津市可以绑定父亲、母亲、配偶，及4个子女，最多7人。

提示3：同一个参保人可以接受几位职工亲属的共济？

人数不限。

提示4：同时接受几位亲属的共济，先用谁的？（如张爷爷有3个子女，都是职工医保，都为张爷爷共济了个人账户。张爷爷生病时，先使用哪位子女的个人账户资金？）

默认顺序为授权的时间顺序，个人也可以调整优先顺序。

提示5：办理过程遇到问题或者想进一步了解共济的规则，怎么咨询？

可以拨打12393天津市医疗保障咨询服务热线，工作人员将详细解答您的相关问题。

（二）江西省：

提示1：江西省参保人办理职工医保个账共济在哪里办？

手机端：江西智慧医保APP/赣服通-医保专区。线下端：也可在医保服务窗口由工作人员办理。

提示2：江西可以绑定几个亲属？

绑定人数没有限制，只要是配偶、父母、子女即可。

提示3：同一个参保人可以接受几位职工亲属的共济？

同一参保人，只能接受一位直系亲属共济。

提示4：共济人和被共济人在同一个省，但不在同一市，上述规则有变化么？

只要共济人和被共济人在同一个省，上述规则是完全一致的，没有变化。

提示5：办理过程遇到问题或者想进一步了解共济的规则，怎么咨询？

可以拨打12345咨询服务热线，工作人员将详细解答您的相关问题。

（三）四川省

提示1：四川省参保人在哪儿办理职工医保个账共济？

手机端：国家医保APP、微信、支付宝用于个账共济就医结算。“四川医保”APP可实现个账代缴居民医保费。线下端：也可在医保服务窗口由工作人员办理。

提示2：四川可以绑定几个亲属？

不限制绑定亲属数量。

提示3：同一个参保人可以接受几位职工亲属的共济？

不限制亲属共济数量。

提示4：同时接受几位职工亲属的共济的话，先用谁的？

四川省未设置共济顺序，通过二次扫码进行家庭共济代扣就医结算。个账代缴居民医保费则通过选择代扣账户进行个账代扣共济。

提示5：如何证明两个人的亲属关系？

国家医保APP、四川医保APP，通过承诺证明。微信及支付宝，通过承诺加上传相关佐证材料进行亲属绑定（支付宝规则为16岁以下上传户口本、16岁以上通过大数据分析）。

提示6：共济人和被共济人在同一个省，但不在同一市，上述规则有变化么？

只要共济人和被共济人在同一个省，上述规则是完全一致的，没有变化。

提示7：办理过程遇到问题或者想进一步了解共济的规则，怎么咨询？

可以拨打12345/12393咨询服务热线。也可在四川医保APP上查询参保地经办机构咨询服务电话，由参保地经办机构人员电话解答。

（四）湖北省

提示1：湖北省参保人办理职工医保个账共济在哪里办？

手机端：“湖北医疗保障”微信小程序/支付宝小程序。线下端：也可在医保服务窗口由工作人员办理。

提示2：湖北可以绑定几个亲属？

湖北省一位职工最多可以同时绑定父母、配偶、子女共计6人。

提示3：同一个参保人可以接受几位职工亲属的共济？

湖北省无限制，比如有10个子女的，均可以共济绑定。

提示4：同时接受几位职工亲属的共济的话，先用谁的？

哪位亲属的个人账户余额多，系统自动选择用哪位的。

提示5：共济人和被共济人在同一个省，但不在同一市，上述规则有变化么？

只要共济人和被共济人在同一个省，上述规则是完全一致的，没有变化。但目前只实现了个人账户省内跨统筹区支付城乡居民医保缴费，尚未实现省内跨统筹区就医购药共济使用。

提示6：办理过程遇到问题或者想进一步了解共济的规则，怎么咨询？

可以拨打各级医保经办机构咨询服务热线（已在湖北省医保局官网公布），可以详细解答您的相关问题。

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