健康“医”点通
世界防治肥胖日：预防肥胖 认识先行
陈子源
2024年05月11日09:14 来源：人民网
5月11日是世界防治肥胖日。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受采访时表示，超重肥胖会给人群带来慢性病风险，极大影响健康，保持健康体重的理念应贯穿全生命周期。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
陈子源
5月11日是世界防治肥胖日。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受采访时表示，超重肥胖会给人群带来慢性病风险，极大影响健康，保持健康体重的理念应贯穿全生命周期。
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