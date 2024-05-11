扭了脚脖子怎么还得做核磁？

在影视剧中，常会见到这样一种场景：某人不小心扭伤到了踝关节，被郎中一拉、一牵、一顶，即刻恢复了正常。那在现实生活中，真的有那么神奇吗？其实，正骨推拿治疗急性踝关节扭伤确实有非常好的疗效，但单纯整复一次，就能恢复如常，就有些夸大其效果了。今天，推拿科的医生就来和您聊一聊急性踝关节扭伤中的那些事儿。

这种踝关节扭伤需做核磁

发生踝关节扭伤后拍X片没有骨折是不是就万事大吉了？这种观点非常普遍，却也是治疗上一个很大的误区。因为，急性踝关节扭伤常常会损伤到内外侧韧带，若伤势较重，还可能导致关节软骨的损伤。

急性踝关节扭伤之后，患者可选择拍X片进行检查，但X片主要用来明确有无骨折，韧带的损伤及一些合并软骨的损伤则是无法诊断的，需要核磁检查才能更好地明确损伤程度。

什么情况下需要进行核磁的检查呢？简单判定的方法如下：

若外踝前下方、正下方都有肿胀，脚无法着地时，有较大可能出现合并距骨软骨和距下关节的损伤，此时建议做个核磁明确损伤程度。

“理筋+正骨”中医推拿有高招

中医推拿对于该病的治疗效果非常明显，通过摇、拔、戳等一些专业的手法操作，可以让局部的出血、水肿快速地消散。这样做一方面可以增加水肿的吸收面积，从而加速消肿；另一方面，手法的调理还会促进内源性因子的分泌，加速水肿的吸收。 针对有些患者治疗一次后，肿胀范围反而扩大，甚至会有皮下淤血的表现，不用担心。这其实是一种良好的现象，有助于肿胀快速地消散。

急性期的推拿治疗主要以理筋和正骨为主，通过手法的操作，可以调整筋骨的位置，让其恢复正常。对于轻度损伤，一般需要2-3次的治疗；而中度损伤，往往需要10次左右的治疗才行。但需注意，以上推拿治疗需要专业的医师来操作。

脚踝扭伤你需要这样做

发生扭伤后，自己能做些什么？

第一步，可以轻微转动踝关节，这样可以将出血水肿散开一些，也能对关节和筋的位置起到一定的调整作用。

接下来，仰卧在床上，将足底顶在墙面或者硬的平面上，做踝关节的屈伸活动，注意屈伸都要到自己能承受的最大角度，坚持5秒左右。过程中，要注意疼痛不能有明显的加重，如果疼痛比较明显，则需停止；急性症状缓解之后，可以适当做一些踝关节肌肉力量和平衡方面训练，以促进恢复。

文/丁洪磊（北京市鼓楼中医医院）