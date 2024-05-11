骑行影响男性生育力？想太多了！

骑行已经成为不少都市年轻人首选的运动方式。不过，“骑车时间过久，可能会伤害男性的前列腺和泌尿系统，影响男性生育能力”的流言一出，让不少男士开始对这项运动望而生畏。骑自行车真的对男士有这么大破坏力吗？最新一期“科学”流言榜揭晓，集中粉碎近期热门的健康流言。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言

对花粉过敏的人不能赏花

真相 不少人以为踏青赏花对于花粉过敏患者来说是奢望，认为靠近花朵就会导致他们过敏。其实不然，致敏花粉主要来自柏科、杨柳科、菊科蒿属、桑科、乔木科等树木和杂草，而非樱、桃、杏、李等鲜艳的观赏性花卉。这与植物的授粉方式有关。

观赏性花卉一般以虫为媒传播花粉，不易引起过敏反应；相反，并不引人注目的树木和小草开花后，往往以风为媒，将大量花粉扩撒在空气中。这些花粉颗粒无蜜质、无黏性，易随风播散，且体积小、质量轻，可被风力运送到几百甚至上千公里之外（如秋季蒿属植物黄花蒿等）。风媒花的花粉产量高、花期长，可在空中长时间存留和播散。

这些风媒花粉颗粒进入人们的呼吸道或与黏膜、皮肤接触后，就可能造成过敏反应。由此可见，风媒花才是花粉过敏者的“大敌”。

流言

杨絮是“花粉症”的罪魁

真相 许多朋友会觉得，漫天飞舞的“杨絮”是导致季节性过敏的罪魁祸首。但其实，“杨絮”很冤。

因为杨树分雌树和雄树，我们看到的“杨絮”其实是杨树的种子，是雌树经风媒授粉结果后，果实成熟开裂释放出来的。而过敏主要是由于花粉蛋白引起的，也就是雄树产生的数量上亿的花粉颗粒。只不过因为花粉看不见摸不着，大家不容易意识到花粉的存在，所以常把过敏错误归咎于看得见的杨絮了。

“花粉症”又称为季节性过敏性鼻结膜炎，是由于过敏体质者反复吸入空气中传播的花粉颗粒，逐渐对花粉蛋白出现的过敏反应。过敏的时候皮肤、黏膜表现最突出，最典型的表现就是鼻炎和结膜炎，出现鼻子痒、打一连串的喷嚏、流大量清水样鼻涕、咳嗽，甚至哮喘之类的症状。

所以，每年在“杨絮”飘飘之前半个月，就会有大批的患者已经出现鼻炎和结膜炎的症状。一旦诊断为“花粉症”，患者就需要及时用药，千万别扛着等到出现“杨絮”再用药，那样鼻炎不及时控制，就可能出现鼻窦炎、咽炎、咳嗽、支气管炎、中耳炎等并发症了……

虽然杨絮本身并不是过敏原，但因杨絮中可能会夹杂着花粉、尘埃，仍然会让一些过敏体质的人头疼不已。因此，应对过敏最重要的是避免过敏原。在家注意关闭门窗、开净化器，或应用新风空气净化。出门要戴口罩、防花粉眼镜。回家后及时换衣服、洗澡、清洗口鼻，避免花粉进一步进入体内。必要时应用药物，防止炎症级联放大，同时避免出现更多的并发症。季节过后可以考虑脱敏治疗。

流言

骑行影响男性生育力

真相 目前并没有明确证据表明骑行会引起男性不育，把骑车作为通勤或者运动的人们没有必要过分担心。

骑自行车是一项很好的运动项目，但过长时间或过长距离的骑行，比如连续骑行几个小时，自行车车座（尤其是比较窄小和质地偏硬的车座）对男性的会阴部形成压迫，造成临近部位如前列腺部、尿道的挤压充血，之后可能会出现会阴部酸麻、排尿稍费力的情况。但这一般均为短暂不适，也无需特殊处理，很快就可以自行恢复。

其实，只要控制好时长和频率，选择合适的车座，骑行不失为一项高性价比的运动，好处远大于风险。

“量子赋能”的农作物口感更好

真相 作为前沿科技，量子技术近年来的应用场景的确在逐渐拓展，但一些企业把量子技术“打扮”为可为万物赋能的“万金油”式“神秘力量”，明显是一种概念的炒作和滥用。比如，近期流传的“农作物种子经过‘量子赋能’后，不仅长得快、长势好，连作物口感味道都会明显提升”，这就是典型的借新技术进行虚假宣传，误导包括农户在内的“消费者”的行为，其本质就是为了“割韭菜”。

量子是质量、能量、体积等各种物理量的最小单元。量子虽然具备很多特殊的性质，但这些特殊性质产生的条件非常苛刻。由于应用环境苛刻，量子设备造价极为昂贵。一台量子计算机，国家投入至少上千万元，而且量子效应保持的时间极短。所谓在农业种子或者日常用品上使用量子技术，这是根本无法达成的。

流言

喝牛奶能保护胃黏膜

真相 “喝牛奶养胃”这句养生名言被不少人信奉。追捧者认为牛奶中的蛋白质、脂肪成分可减轻胃酸诱发的黏膜损伤，起到保护胃黏膜的作用。

不过，真相可能让人大跌眼镜。牛奶中的蛋白质和脂肪会在胃酸、消化酶等作用下被分解掉，并不能在胃部形成持续有效的保护膜。而牛奶中的脂肪、钙含量都很高，这些都会刺激胃酸分泌，加重不适感。

研究发现，喝牛奶对胃的影响，个体差异很大。比如，有些研究发现，喝牛奶会缓解胃食管反流病导致的烧心感觉，但有些研究却发现反而会加重。因此，建议大家不要盲目跟风喝牛奶养胃。

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红曲保健品可随意服用

真相 一直以来，含有红曲成分的保健品或药物因其活血化淤、降脂化浊等宣传功效，被不少人青睐。近期，有新闻报道称：“数位消费者因服用日本企业小林制药含有红曲成分的保健品而死亡。”事件一出不免让公众对红曲保健品的安全性产生担心。

红曲也叫红曲米，是一种药食两用的中药，是由稻米在红曲霉的作用下发酵制成的。如果生产红曲用的稻米或生产出的红曲保存不当，发生黄曲霉霉变而变质，则会生成剧毒物质黄曲霉素，服用一定剂量可导致肝肾损伤。同时，红曲中含有微量的洛伐他汀等他汀类物质，如果长期大量服用，可能存在肾脏损害、横纹肌溶解等风险。

因此，以红曲为主要成分的保健品或药品，应在医生的指导下正确服用。

如果消费者想要通过海外跨境平台、境外实体店铺或其他渠道购买保健品，一定要认准保健食品“蓝帽子”（国内保健食品专用天蓝色标志，呈帽形，业界俗称“蓝帽子”）。根据我国《食品安全法》第76条规定，进口保健品应当到食品药品监督管理部门备案，戴上“蓝帽子”标志才能进入中国市场。因此，要看清是否有国食健字批号，并注意产品是否有商标、产品名称、生产日期、有效日期等保健食品标准要求等，必要时还可以到市场监督管理总局官网查询。