早发现早防治，听力老化可延缓

老年性耳聋，是指伴随人体机能退化而出现的听力损害。典型表现为双耳出现对称性、进行性的听力下降，且最先听不清的是高频，即高调的声音。耳聋在不同人群的进展速度、发病年龄、起病原因及发病形式亦不相同，具有明显的个体差异，遗传异质性为老年性耳聋个体差异的主要原因。

如何及早发现此类问题？老年性听力障碍除了表现为听不到，往往还表现为听不清，子女应主动关心父母的听力健康问题，并在生活细节中注意观察是否有如下表现：答非所问，对声音有反应，却听不清内容，交流时常答非所问，或故作沉默；侧耳倾听，习惯将头转向声源一侧，同时为了能够听清而倾斜身体；重复发问，经常要求别人重复刚说过的话；大嗓门，老年人听觉敏感度下降，会误以为别人与自己一样听不到细小声音，因此不自觉地提高说话音量；看电视或手机时音量过大等等。

虽然尚无确切方法逆转听力老化的进展，但可以早发现、早防治。如果能在日常生活中注意预防保健，可大大延缓听力老化的进程。

1.养成健康规律的生活习惯。老年人要注意营养均衡，补充锌、铁、钙等微量元素。

2.保持情绪稳定。老年人血管弹性差，情绪激动容易导致耳内血管痉挛，如同时伴有高血黏度，则会加剧内耳的缺血缺氧问题，造成听力下降。

3.尽量避免长期的噪声刺激。遇到突发性噪声时，要尽快远离，以减少噪声对双耳的冲击和伤害；减少耳机的使用时长，尽量不在吵闹的场所使用耳机。

4.戒烟戒酒。尼古丁和酒精会直接损伤听神经，长期大量吸烟、饮酒还会导致心脑血管疾病的发生，致内耳供血不足而影响听力。

5.适度加强体育锻炼。运动可促进全身血液循环，内耳的血液供应也会随之得到改善。

（作者：陈雯婧，系清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主治医师）