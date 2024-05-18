世界高血压日：“限高”不佳将累及心肾

中新网广州5月17日电 5月17日是第20个世界高血压日，心血管和高血压方面专家表示，“限高”不佳将会累及心脏及肾脏。

上海交通大学医学院附属瑞金医院高血压科主任王继光接受文字采访时指出：“从调查数据来看，我国成年人高血压患病粗率高达27.9%，预计患病人数已达2.45亿。但只有46.9%的患者知道自己患有高血压，且实际血压得到控制的只占到15.3%。显然，这与‘健康中国2030’提出的‘我国高血压控制率达50%以上’的目标存在着显著差距。”

超重和肥胖、过量饮酒、长期精神紧张都是引发高血压的重要危险因素。若高血压控制不佳，肾脏、心脑血管等靶器官都可能受到损害。

据了解，重度高血压患者的终末期肾病发生率可达到正常血压者的11倍以上。此外，由于血压水平与心脑血管病发病和死亡风险间密切的因果关系，高血压已成为我国居民心血管病发病和死亡增加的首要危险因素。

广州市红十字会医院心血管中心主任李丽表示，日常生活中的自我健康管理至关重要，建议均衡膳食，拒绝超重；规律运动，每周至少150分钟的中等强度运动，如快走、游泳或骑自行车，分段进行更易坚持。值得一提的是，高血压患者应避免突然进行高强度运动，以免造成血压骤升。（记者 蔡敏婕）