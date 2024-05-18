世界高血压日：这种“老年病”为啥盯上了年轻人？

中新网北京5月17日电 有数据显示：我国成年居民高血压患病率为 27.5%，也就是说我国每4名成年人中，就有1人患有高血压，患病人数高达2亿～3 亿。

5月17日，第二十个世界高血压日，北京市海淀医院，联合北京医师协会高血压专业专家委员会、北京医师协会基层高血压管理专业委员会以及本院心血管内科，共同举办了一场大型高血压义诊活动。

中新网在义诊现场注意到，现场的患者以老年人为主，但也有个别年轻人来咨询。北京海淀医院心血管内科医生肖文琦告诉中新健康，她在门诊中经常碰到一些年轻患者前来就医，这些人往往有饮食口味偏重、经常熬夜、运动量不够等共同特点。

高血压是最常见的慢性疾病之一，多发生在老年人群体当中，但近年来，高血压逐渐呈现年轻化趋势。“年轻人经常吃外卖，重油重盐，以及晚睡、精神压力大等生活习惯，都是高血压的高发因素。” 肖文琦说道。

《中国心血管病报告2018》显示，我国18岁及以上居民的高血压患病率为27.9%，高血压患病率年轻化趋势日益显著。18—24岁、25—34岁、35—44岁人群高血压患病率分别为3.5%、5.8%和14.1%。

高血压也被称为“无声的杀手”。随着血管壁长期承受高出正常水平的压力，日积月累会导致血管壁破坏，心、脑、肾等重要脏器受到损害。肖文琦曾接诊过一位32岁的年轻高血压患者，来医院就诊时就已经出现了心力衰竭。

头晕、头痛是高血压常见的早期症状。此外，还有麻痹感，如手指、脚趾经常感到麻木或者有蚂蚁爬过的感觉，或者手指不灵活，无法正常地“使用”自己的手指。如果经常出现这些情况且持续时间较长的话，应及时到医院就诊。

按照现行的标准，一般来说，成人的收缩压持续高于140毫米汞柱，或舒张压持续高于90毫米汞柱时，即为高血压。不过，肖文琦提醒，患者自行在家测量血压，当收缩压持续高于135毫米汞柱，或舒张压持续高于85毫米汞柱，就应该来医院就诊。

肖文琦表示，低钠饮食和经常运动是两种很好的辅助降压的方式，通常情况下，改善生活方式、坚持服用药物能够使大多数人的高血压得到有效控制。（韦香惠）