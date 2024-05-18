2024年江西省全民营养周启动 推动重点人群营养改善

中新网景德镇5月17日电 5月16日，2024年江西省全民营养周暨“5·20”中国学生营养日省级主场活动在景德镇市启动。

今年全民营养周暨“5·20”中国学生营养日的主题是“奶豆添营养，少油更健康”，旨在关注学生、老人等重点人群，宣传合理膳食和食养防控疾病重要价值，提升营养健康食堂(餐厅)、营养健康学校等营养健康环境建设质量。

近年来，随着人们生活水平不断提高和国民营养计划等相关政策不断推进，中国居民总体营养健康状况持续改善，但居民膳食结构还存在不合理的现象，如居民烹调油平均摄入量超出推荐量、大豆及其制品摄入量低于推荐量等。

江西省卫健委二级巡视员聂冬平表示，希望江西各地各部门围绕“合理膳食健康生活”主题，关注学生、老人等重点人群，充分利用相关食养指南等核心信息，采取科普讲座、义诊咨询、食养指导等形式，加大针对性科普宣传，呼吁民众多吃奶类和大豆类食品，同时减少烹调油的摄入量，做到合理搭配日常膳食，养成良好饮食习惯，将合理膳食行动落到实处。

健康是广大民众的共同追求。安全的食物、合理的膳食，是预防疾病、促进健康的有效途径。

聂冬平说，要以全民营养周和学生营养日活动为契机，持续推进合理膳食和学生营养改善行动；要全面推进营养健康食堂、餐厅和营养健康学校建设，指导提升营养健康服务水平；要推进营养健康知识进社区、进乡村、进学校、进超市、进食堂(餐厅)、进企业活动，提高民众营养健康素养。

当天启动仪式上，江西省疾控中心、景德镇市营养学会专家分别围绕对食品预包装食品数字标签、中国居民膳食指南解读、科学减脂减重等食品营养健康知识开展专题科普讲座。（记者 吴鹏泉）