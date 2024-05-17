黑子清：以数字化智能化技术助力公立医院高质量发展

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。中山大学附属第三医院副院长黑子清在会议上表示，助力公立医院高质量发展，党建工作将发挥关键性作用。同时，新质生产力要在疾病治疗模式和管理模式中发挥创新作用，医院要高度重视数字化智能化技术应用。

中山大学附属第三医院副院长黑子清。受访者供图

以下是中山大学附属第三医院副院长黑子清在会议上的部分观点：

2021年务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，旨在推动公立医院高质量发展及更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。

临床专科是医院医疗工作的一个基本单元，临床专科能力建设是医院必须的一项工作；能够引导更多的临床专科达到高水平，医院也能够实现高水平医院建设。从国家公立医院高质量发展维度出发，需要认真解读国家政策，根据国家指引列出清单，将相关任务落实到临床专科中来。

在这个过程中，要充分发挥党建的引领作用，管理层要做好政策，制定方案，确定目标等，对临床科室进行积极的引导。从科室层面，要发挥党员干部的先锋模范作用，引导党员干部争先创优的精神，根据公立医院高质量发展的清单，推进临床专科能力建设。党建工作在赋能公立医院高质量发展将发挥关键性作用。

新质生产力要求在疾病的治疗模式和管理模式都要体现创新。当前，治疗模式已由以往重视疾病治疗到重视疾病治疗和健康管理并重的模式，例如现在居家治疗模式已成为重要一环。

随着工作性质发展，远程医疗融合医疗大数据应用、人工智能开发等医疗健康管理模式，重在管理、重在治疗以及全疾病周期管理，进一步推动了互联网+、可穿戴设备使用与公立医院医疗健康的融合发展。

目前医院通过数字化智能化的应用成效明显，很多医院数字化智能化应用水平都比较高，但是由于地区的差别和每个医院管理水平的差别，相当比例或者说多数医院存在发展滞后、服务滞后、管理滞后、临床专科服务能力滞后等难题。

临床工作中产生的数据（包检查、检验数据等）都是有价值的，医院可以从这些数据或结果进行分析，找出原因、及时采取措施。同时，通过数据分析还可以带来智能化的改变，包括影像识别、疾病预警预测等。因此，医院要高度重视数字化智能化技术应用。