罗氏制药中国30周年庆典在上海举办

庆典现场。 人民网 陈子源摄

人民网上海5月17日电 （陈子源）5月16日，以“华彩三十，聚氏未来”为主题的罗氏制药中国30周年庆典在上海举办。罗氏制药宣布将持续加大在华投资，以实际行动践行“立足中国，服务中国”的承诺。

“罗氏制药与中国的渊源已有百年。未来，依托中国良好的市场规模、经济体量与创新生态，罗氏制药将在中国的创新机遇中加速前行，不断深化在华布局，持续帮助中国患者改善生活质量。”罗氏制药国际部负责人帕德里克·沃德说，中国经济持续向好，创新活力快速释放，为罗氏制药在华发展提供了肥沃的“土壤”，也进一步坚定了罗氏制药长期深耕中国市场的信心和决心。

罗氏制药中国总裁边欣介绍，罗氏制药是最早进入中国的跨国企业之一，目前在华拥有28款产品，覆盖8大治疗领域。罗氏制药将继续深耕中国市场，通过完整医药价值产业链的协作深化布局，携手多方力量为中国患者聚力共筑健康、美好、可持续的未来。

“创新是企业赖以生存发展的灵魂，是维持企业活力的关键因素。早在2004年，罗氏制药在上海建立研发中心。在过去20年里，我们持续加大在华研发投入，逐渐建立起了由250位科学家组成的罗氏中国创新中心。”罗氏中国创新中心负责人沈宏表示。