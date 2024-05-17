直播预告：平稳度过更年期 遇见更好的自己

更年期女性可能会经历一些奇妙的变化，如月经紊乱、潮热、出汗、心悸、失眠、情绪低落、激动易怒等一系列躯体和心理的症状。怎样平稳度过更年期？中医有哪些调理方法？

5月19日10:00-11:00，“人民好医生”客户端与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学东直门医院妇科主任医师汤玲做客直播间，为大家讲解相关知识。

专家介绍：

汤玲，教授、博士生导师、北京中医药大学东直门医院主任医师。担任中华中医药学会妇科分会秘书长、中国中医药研究促进会妇科流派分会副会长、中国中医药信息学会妇科分会副会长等学术组织职务。

如何收看直播：

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