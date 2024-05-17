直播预告：女性“断崖式”衰老怎么办？中医教你应对卵巢早衰

近些年卵巢早衰的女性越来越多见，经常可以在社交媒体上看到女性患卵巢早衰后身体、容貌出现“断崖式”衰老，甚至十几、二十岁的女孩也跻身其中，对女性的身心造成了严重的不良影响。什么是卵巢早衰？中医是如何认识卵巢早衰的？有哪些好的治疗方法？

5月18日10:00-11:00，“人民好医生”客户端与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请首都医科大学附属北京中医医院妇科主任滕秀香做客直播间，为大家讲解相关知识。

专家介绍：

滕秀香，主任医师、首都医科大学附属北京中医医院妇科主任、首都医科大学教授、硕士研究生导师。担任世界中医药联合会产后康养专业委员会副会长、北京中西医结合学会妇产科专业委员会主任委员等学术组织职务。

如何收看直播：

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