隐瞒车况、夸大宣传、报价随意 二手车市场交易待规范

随着我国汽车交易规模不断扩大，二手车交易在汽车交易中所占比例越来越高。据中国汽车流通协会公布的统计数据显示，2023年，我国二手车累计交易量1841.33万辆，同比增长14.88%，累计交易金额达11795.32亿元。

然而，二手车市场繁荣发展的同时，也暴露出一些问题，比如隐瞒车辆状况、夸大宣传、报价随意、交易不规范等，扰乱了二手车交易市场秩序，也侵害了消费者的合法权益。

二手车交易中车辆质量难保证

前不久，安徽芜湖市的宋先生在人民网“人民投诉”平台留言反映，2023年11月，他花4.3万元购买了一辆二手车，提车后却发现这是一辆事故车，而商家却隐瞒了车辆状况。

“买车时，商家告知这辆车是原版原漆，仅有几处小碰小擦。但我后来发现，这辆车在2020年有过一次较大事故，维修更换项目达20项。”宋先生说，“在交车时，我还发现车辆存在引擎盖板凹陷、右前翼子板骨架变形、水箱框架开裂等多处问题。但商家反复强调这些是小问题，不影响车辆使用，不愿意承担更换维修费用。”

在二手车交易中，不少消费者都遇到过类似情况。“根据消费者权益保护法，二手车商应当对其所售卖汽车的来源是否合法、行驶里程、维修记录、交易记录、车辆存在问题等重要信息在出售前全面核查检测，并将检测结果以书面或者其他可以确认的方式告知消费者。”北京元栋律师事务所律师吕恩相说，“如果明知该车是事故车而故意隐瞒事实，诱导消费者购买，则可能构成欺诈，根据消费者权益保护法的相关规定，消费者有权要求退一赔三。”

在二手车交易中，调整里程表也是消费者反映比较集中的问题之一。山东日照市的李先生在网上订了一辆二手汽车，通过电话与商家确认“实表9万多公里，无事故、无火烧、无水泡”，并保证可以写入合同。但当李先生去现场办理手续时，发现实际里程表显示仅有5万多公里。“这是一辆2010年的汽车，已经过户3次，里程仅有5万多公里，这可能吗？”李先生对此表示怀疑。

据了解，由于汽车使用年限和里程数直接影响二手车价格，部分商家为了吸引顾客而调整里程表。“在市场上，使用5年以内且行驶里程在5万公里以下的车，是比较受欢迎的。而对于一些过户多次、年限长的车，一些商家就会在里程表上打主意，把行驶里程数大幅度下调，以吸引顾客。”一名业内人士说。

此外，由于消费者缺乏专业鉴别能力，一些泡水车、故障车也可能会被车商当作状况良好的车辆售卖给他们。“有的二手车商家对车辆外观、内饰等一些显而易见的状况描述十分详细，对车辆发动机、变速箱等重要部件的情况却说明不多，提供的检测报告也不一定靠谱。”山西太原市的张先生说。

还有消费者反映，部分二手车存在空调制冷不好、车内异响等问题，但一时难以发现，车辆开一段时间后发现了问题，此时再去和车商交涉，往往已十分困难。“本来购买二手车是因为有较高的性价比，可买到事故车就会很麻烦，这也是很多人觉得二手车市场‘水很深’的原因之一。”江西九江市的李霞说。

二手车市场交易制度还有待完善

两年前，甘肃兰州市的马先生贷款购买了一辆二手车，当时交纳了相关手续费。在贷款还清后，又交纳了500元手续费，但是商家一直没有出具银行贷款结清证明和过户委托书。“我联系商家，对方还要我交2200元手续费，且不说明这是什么费用。”马先生说。

在二手车交易中，马先生所遇到的情况并非个例。除了车辆本身的问题，名目繁多的手续费、押金、保险费用、车辆尾款等，经常会成为买卖双方争议的焦点。

“这些问题反映我国二手车市场交易制度还不完善。一方面，信息不对称，消费者在面对二手车商时处于相对弱势，对车辆情况不太了解，对买卖流程也知之不多，一些不良商家趁机设置各种环节，让消费者多花钱。”中山大学商学院副院长郑晓莹说，“另一方面，消费者维权成本较高，而商家违法违规成本较低，因此一些商家敢于冒险。”

二手车交易网络平台因车源丰富、方便快捷、不受空间距离限制等特点，受到消费者欢迎，但问题也随之而来。

“我在视频平台看到一辆二手车，当时付下了2000元定金留车。可他们居然一车多卖。”据人民网“人民投诉”网友张先生反映，他在交纳定金后，车商回复说该车辆已被售出，承诺两天内会补发同款车辆。可承诺期到后，商家迟迟不发货。张先生想要退还定金，商家却多次以各种理由拖延，后来干脆就联系不上了。

对此，中国汽车流通协会会长助理罗磊表示，消费者在购买二手车时，实地验车十分必要。“网上卖车大部分是可靠的，但是不排除个别车商故意隐瞒车辆状况，或者售卖的是虚假车源。消费者切不可只是在网上看一看视频介绍或者图片，就贸然付下定金，一定要实地验车。”罗磊说。

多地消费者保护组织发布的二手车调查报告显示，交易合同存在“霸王条款”也是反映比较集中的问题之一。

在二手车交易合同中，“里程不负责条款”“质量免责条款”等比较常见。有的商家提供的《二手车销售协议》约定：“签字当日，与车辆相关的一切法律风险，皆由乙方（买方）承担。”但实际情况却是车辆尚未实际交付，该车辆并不在消费者手中，若此时就由消费者承担风险，显失公平。

更有甚者，商家在合同中约定：“免除所有情况下经营者质量保证、车辆型号、配置真实性等方面的责任。”吕恩相认为，二手车商通过格式条款单方免除其在里程、车况、售后服务等事项中的法定责任，侵犯了消费者的权利，属于“霸王条款”。

“另外，若合同重要信息约定不明，还容易产生纠纷。比如有的合同未约定影响价格、性能等的相应配置，部分合同对违约情形、违约责任承担、违约金计算方式等无明确约定，这些都不利于保护消费者权益。”吕恩相说。

业内人士表示，一些二手车商为了规避责任，会以中介身份进行交易和签署合同。如果二手车是客户寄卖，这种情况下车商是中介身份，其法律责任相对有限。但有的车辆其实是车商收购后销售的，为了规避法律责任，也以中介身份签订合同，这就侵害了消费者的合法权益，需要消费者对合同进行仔细审读。

多方共同努力，营造良好市场环境

随着人们消费理念的变化，二手车因其性价比较高，成为许多人购买第一辆车的选择。二手车交易市场有着广阔的前景。让消费者放心购车，让二手车商可持续经营，需要多方共同努力，营造良好的市场环境。

二手车的质量如何保证？“实际上，最近几年二手车市场规范了很多，一方面源于消费者维权意识增强，另一方面是第三方检测机构的兴起，让二手车检测越来越规范。”罗磊说，当下有一些第三方平台通过与保险公司的数据对接，可以提供二手车车辆历史报告，包括出险情况、损失金额、维修部位等信息，让消费者一目了然。

但目前有些维修记录，保险公司也并非全部掌握。“有些车辆发生交通事故后，未向保险公司理赔或没在规范的4S店修理，事故信息就无法体现。别说消费者，连经营者都无处可查。”罗磊说。

因此，专业的检测评估就显得十分重要。实际上，二手车商在收购车辆出售前，普遍会聘请专业评估师对车辆的状况进行全面评估。但有的时候，因评估标准不统一，评估师水平参差不齐，导致评估结果差别很大。

“二手车是非标准化产品，不同二手车的情况千差万别。”一位业内人士表示，有的资深评估师根据经验检查，会特别注意一些重点部件，而有的评估师却只按照技术要求评估，容易忽略需要重点检查的部件，导致隐形问题难以发现。

2014年，中国汽车流通协会推出《二手车鉴定评估技术规范》，对二手车评估提供技术标准，但由于该标准只具有参考性而不具有强制性，且许多二手车质量问题无法量化，导致评估鉴定问题难以彻底解决。对此，郑晓莹建议，应当由有关部门制定一套更加科学、完善、权威的评估标准，同时，提高二手车评估师的准入门槛，加大对评估人员的培训力度，提高其专业性。

增加市场的透明度，提升消费者的鉴别能力，能够有效降低纠纷率。“建立规范的二手车市场，二手车商和消费者都是受益者。”郑晓莹说，“建议有关部门能够建立一套完整的二手车数据信息登记查询体系，比如利用区块链技术来记录和验证车辆历史，确保车况信息的可靠性和透明度。”

针对合同纠纷，多地消费者保护组织提醒消费者谨慎签订购车合同，务必对车辆信息的一致性、真实性进行核实，在合同中明确收费项目和金额，对涉及配置、定金、质量保证、违约责任、售后服务等条款进行认真查看。与此同时，注意随车文件是否齐全，验证法定证明文件是否交付齐全，如《机动车登记证书》《机动车行驶证》、有效的机动车安全技术检验合格标志、车辆保险单、缴纳税费凭证等。

“消费者也要注重货比三家，切忌贪图便宜而盲目消费。还要注意收集保存相关证据，一旦发现权益受损，应及时向平台方进行反馈，必要时依法进行投诉，主动维护自身合法权益。”福建厦门市读者刘毅建议。

还有读者建议，作为二手车经营主体，商家要遵纪守法，诚信经营，坚决杜绝消费欺诈行为。建立二手车商信用体系，曝光不良车商的违法违规行为并记入信用档案，倒逼二手车商提升诚信意识和服务水平。

链接

购买二手车注意事项：

· 坚持“货比三家”

· 仔细阅读车辆检测报告

· 进行实地验车

· 审慎签订购车合同

· 查看随车文件是否齐全

《 人民日报 》（ 2024年05月13日 07 版）

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