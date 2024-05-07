国家卫生健康委：全国5500多家二级以上综合医院提供“一站式”服务

人民网北京5月7日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答媒体提问。

“公立医院是我国医疗服务体系的主体，公立医院改革与高质量发展直接关系到人民群众看病就医体验，关系到人民群众获得感，关系到人民群众健康素养提升。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近年来，国家卫生健康委会同有关部门，在构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化等方面持续发力，推动公立医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。广大医疗卫生机构坚持预防为主的卫生健康工作方针，注重关口前移，不断帮助群众真正成为自己健康的“第一责任人”。掌握健康知识和技能的群众越来越多，2023年我国居民健康素养水平达到29.70%，非常接近健康中国行动提出的“到2030年全国居民健康素养水平不低于30%”的目标。

推动公立医院高质量发展，根本目的是提高人民群众的满意度。国家卫生健康委医政司副司长邢若齐表示，国家卫生健康委始终高度重视患者就医体验提升工作。一是不断创新理念、服务向前，通过完善预约诊疗制度、畅通转诊渠道，探索预就诊、预住院等方式来缩短患者的等待时间。二是不断简化流程、创新模式，通过建立“一站式”服务中心、推行“一次就诊付费一次”等，避免或减少患者来回奔波。通过完善多学科诊疗制度，开设麻醉、疼痛、健康管理等新型门诊，满足患者多样化需求。三是运用信息化等新技术，为改善贯穿医疗服务全过程的基础性工作提供支撑。

邢若齐指出，目前，全国5500多家二级以上综合医院提供“一站式”服务，出院患者当日结算率达到77.7%；多学科诊疗服务模式推广至全国2400余家二级以上医院。2800余家二级以上医院至少开设了1类新型门诊。

“上海市依托政务外网，建立卫生健康信息平台，实现市、区所有公立医疗机构间的检查检验结果的互联互通互认。山东省全省实现了门诊诊间结算，床旁出入院办理的二级以上公立医院达到了230余家。浙江省为方便群众驾车就医，通过‘城市大脑’推进智慧停车服务，指导闲置车位错时停车。这些服务模式都更好满足了群众多样化的就医需求。”邢若齐说。