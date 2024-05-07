第十届华厦眼科国际论坛在厦召开

5月4日，由华厦眼科医院集团与厦门眼科中心主办的“第十届华厦眼科国际论坛”顺利召开。此次论坛汇聚了国内外眼科界的多位院士、专家，以及千余名行业学术、科研人员，锚定眼健康事业高质量发展的总目标，紧扣时代主题，提出了诸多前瞻性的发展理念和创新思路。

会议现场

“华厦数智长城”项目成为本次论坛上最大的焦点。该项目以华厦眼科医院集团全国范围内的临床诊疗电子病历和健康筛查体系为基础，持续完善健康医疗大数据系统，全面构建人工智能（AI）在眼病预防、诊断和随访等场景的应用，促成全民健康的数据收集和有效反馈，提升眼病早期筛查的精度和广度，推进眼病数据建模分析、评估、统计等功能的加速实现。

会上，黎晓新院长强调了人工智能在眼科领域的应用前景。她表示，医疗行业通过大数据的加速融合，大力催化了医疗服务效能。在智慧医疗领域，华厦眼科医院集团本部厦门眼科中心早在2011年就积极推进智慧医院的建设，为眼健康领域提供了优秀范本。此次“华厦数智长城”项目是华厦眼科医院集团推动的数据赋能和AI建设，用大数据和AI优化诊疗流程，以提高患者诊疗舒适度，提高近视筛查、糖尿病视网膜筛查、眼底慢病管理等多种眼病防控。项目启动后，将以智能化手段服务于群众全生命周期眼健康，从电子病历建立，人工智能（AI）读片、诊断、评估，到健康管理、监测，该项目能高效实现信息可知、疾病可防，监管可控。

该项目获得了中国工程院院士谢立信的认可和支持，他表示“数智长城”对于提升医疗服务质量，眼病诊疗的个体化和精确化管理，以及眼部疾病预测等工作有着重大的意义和作用。

论坛上，“基层眼科医生实用技术培训”项目正式启动。据悉，该项目旨在促进提升基层医疗卫生服务能力，健全全方位全周期眼健康服务体系；将以眼科资深专家带教指导，培育优秀眼科医疗人才，尤其是重点疑难眼病领域紧缺型专业人才的培养，持续完善、优化教育培训模式，以缓解基层医疗资源紧张的迫切难题。

会上“华厦眼科人才博闻计划”正式发布。据介绍，该计划拟在三年内引进和培养数百名高层次人才，其中眼科硕博人才百名，并持续引进长江学者、杰出青年、学科领军人物等专业领域的拔尖人才，以塔基更实，塔身更强，塔尖更高的发展模式，构建完善的“人才金字塔”，以人才动能激发发展潜能，使他们在各自的赛道上跑出最优成绩。

此外，论坛设立了多个专题研讨环节。业内知名专家、教授围绕核心议题展开积极探讨，展现了多学科融合在眼科医疗领域的重要性，为眼科行业的发展提出了具有创新性和实用性的新思路、新方法。