2025年末全国重症医学床位将力争达到15张/10万人

新华社北京5月6日电（记者董瑞丰）国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门6日公布《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，提出到2025年末全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位）达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人。

加强重症医学医疗服务能力建设，是提升重大突发公共卫生事件救治能力的重要举措。该意见要求，依托高水平医院设置国家重症医学中心和国家重症区域医疗中心，到2025年末，力争每个省份至少有1家综合医院达到或接近国家重症区域医疗中心能力和水平。

同时，强化城市重症医学医疗服务网络建设，提升县域内重症医学医疗服务能力。到2025年末，力争每个县域至少1家医院重症医学科能力水平达到二级综合医院水平，推动一批县级医院重症医学科能力水平达到三级综合医院水平。

意见还提出要加强重症医学专科能力建设。到2025年末，三级综合医院、中医医院、传染病和儿童专科医院综合ICU床位占比、专科ICU床位占比和可转换ICU床位占比分别不低于4%、2%、4%。

根据上述意见，下一步将有效扩充重症医学专业人才队伍，包括加强重症医学专业医师培养、提升重症医学专业医师配备比例、加强重症医学专业培训、加强重症护理专业人才队伍建设等。