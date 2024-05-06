这样运动 帮你缓解“节后综合征”

结束了“五一”假期，本该回归到正常的生活工作中来，很多人却觉得无精打采、精神萎靡、胃口变差，甚至出现恐慌、焦虑。四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，出现上述症状要警惕节后综合征的发生。

“节后综合征，一般是在较长假期之后的一段时间内，出现的心理和生理上的表现。”陈莞婧介绍，在心理上，可能会有失落、焦虑、忧郁、暴躁等情绪，容易感到疲乏，容易失眠，学习和工作变得效率低下。在生理上，可能会出现不明原因的恶心、眩晕、食欲不振、腹泻等表现。

陈莞婧表示，出现节后综合征是因为在放假期间，既往生活、工作、学习的固定节奏和规律被打破了。当假期结束，人们要重新建立这个节奏和规律，可能出现一个不适应的“混乱期”。

那么，如何缓解节后综合征呢？陈莞婧说，节后应避免久坐，运动不仅可以提高身体素质，还能促进心理健康。通过适度运动，可以缓解身体疲劳、提升精神状态。

“健步走、慢跑、骑自行车、游泳等运动都是不错的选择。”陈莞婧建议，节后运动应循序渐进，可以从25分钟健步走逐渐增加至40分钟，速度以呼吸顺畅为基准。3天至一周后再恢复到以前的锻炼量。