国家医保局：一季度跨省异地就医直接结算5128.01万人次

据“国家医保局”微信公众号消息，2024年一季度跨省异地就医直接结算运行基本平稳，跨省异地就医直接结算5128.01万人次，减少参保群众垫付421.67亿元，较2023年同期分别增长162.35%、41.91%。

跨省联网定点医药机构覆盖面进一步扩大

截至2024年一季度末，全国跨省联网定点医药机构达59.03万家，较2023年底增加4.00万家，增长7.25%。其中，住院跨省联网定点医疗机构8.27万家，较2023年底增加408家，增长0.50%；普通门诊跨省联网定点医疗机构20.39万家，较2023年底增加9922家，增长5.16%；门诊慢特病跨省联网定点医疗机构6.09万家，较2023年底增加2956家，增长5.00%；跨省联网定点零售药店38.30万家，较2023年底增加3.08万家，增长8.68%。

跨省异地就医直接结算运行基本平稳

2024年一季度，全国住院费用跨省直接结算325.13万人次，减少个人垫付345.74亿元，分别较2023年同期增长52.97%、28.65%。全国门诊费用跨省直接结算4802.88万人次，减少个人垫付75.93亿元，分别较2023年同期增长175.70%、167.36%。其中，普通门诊费用跨省直接结算3305.07万人次，减少个人垫付43.05亿元，分别较2023年同期增长162.14%、122.64%；门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算166.28万人次，减少个人垫付16.43亿元，分别较2023年同期增长428.10%、486.09%；跨省联网定点零售药店直接结算1331.53万人次，减少个人垫付16.46亿元，分别较2023年同期增长196.05%、162.80%。

全国统一的线上备案服务便捷高效

所有参保人员均可通过国家医保服务平台APP和国家医保局微信公众号办理跨省异地就医备案和查询异地联网定点医药机构、全国医保经办机构、参保人员门诊慢特病资格、门诊慢特病跨省异地就医结算政策及流程告知书和参保人员跨省直接结算费用等信息，体验更加便捷的异地就医经办服务。2024年一季度，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案305.37万人次，较2023年同期增长78.53%。

【温馨提示】 时值“五一”假期，大家在出行前可提前做好异地就医备案，方便享受异地就医直接结算服务。目前，国家医保服务平台APP和“国家医保局”微信公众号提供了跨省异地就医线上备案服务，备案时记得将备案开始时间选择至入院、就诊日期前，以免影响您正常结算。如需办理省内异地就医备案手续，您可选择各省统一的线上备案渠道，按参保地规定办理，详情可查询《省内异地就医线上备案渠道一览表》。