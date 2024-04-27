手足口病进入高发期 专家支招这样预防

气温回升，又到手足口病高发期。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）副院长、儿科主任医师徐发林在接受人民网记者采访时提示，手足口病全年均可发病，每年4至7月为春夏季感染高峰期，9至11月为秋季感染高峰期。家长要多关注孩子手、足、口等部位的情况，发现异常应及时就诊。

海报制作：实习生徐小岩