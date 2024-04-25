慢性药物性肝损伤治疗优化方案出炉

科技日报讯 （记者张强 通讯员戴欣）药物性肝损伤是全球关注度最高的药源性疾病之一。4月23日记者获悉，解放军总医院第五医学中心肝病医学部和病理科教授邹正升、赵景民、纪冬团队，与第一医学中心消化内科医学部肝脏疾病科组成药物性肝损伤临床科研团队，经过严格的随机对照试验研究，推出36周短程优化激素治疗方案，成功将慢性药物性肝损伤患者的激素治疗疗程缩短12周。研究成果近日在《肝脏国际》杂志在线发表。

解放军总医院第五医学中心相关数据显示，药物性肝损伤住院患者人数呈逐年上升趋势，其中有8%—25%的患者进展为慢性药物性肝损伤。这些患者长期面临疾病困扰，且常规治疗效果不好，病情反复发作甚至引起肝硬化或肝衰竭。

国内外多部指南提到，使用糖皮质激素治疗慢性药物性肝损伤可能获得疗效，但一直缺少明确的治疗方案及高质量循证医学证据。

此前，研究团队已摸索出48周激素递减治疗方案，经过严格临床试验证实安全有效。而激素治疗疗程越短，越能降低潜在不良反应，且更易使患者坚持服药。如何安全有效地将激素治疗疗程缩短，成为研究团队重点探索的目标。

为此，研究团队从庞大的肝病数据库中总结了临床数据及诊疗经验，对使用糖皮质激素治疗的时间进行优化，设计了36周优化治疗方案组与48周治疗方案组进行非劣效性比较的随机对照试验研究。其中，36周优化治疗方案组前24周的治疗方案与48周治疗方案组相同，保证了抗炎疗效。从第25周起，36周优化治疗方案组的激素剂量开始减量更为积极，最终达到缩短疗程的目的。优化方案在保证同等疗效及低复发率的同时，减少了激素潜在不良反应，并提高了慢性药物性肝损伤患者治疗的依从性。