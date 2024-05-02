专家：肾癌病因尚不明确 发现一过性血尿也需就医排查

肾脏作为人体重要的代谢器官，一旦被肿瘤侵袭，将对健康带来极大威胁。中山大学肿瘤防治中心教授董培近日接受记者采访时表示，肾癌是近些年因早期筛查获益较为显著的一个癌种，随着体检的普及，使得疾病诊断发现的窗口前移，目前早期肾癌的发病率在逐年升高。

肾癌是全球泌尿系统常见的恶性肿瘤，容易发生远处转移，肾癌的防治成为大众关注之一。据董培介绍，肾是人体的腹膜后器官，早期肾癌没有任何症状，但一旦到了中晚期肾癌，例如出现腹痛，或者摸到腹部、腰部肿块，甚至出现血尿的状况，这往往也预示着肿瘤可能已经处于中晚期的表现。

一般来说，人们通过体检，例如单位的常规B超初步发现肿瘤，通过CT进一步确诊。但值得一提的是，目前所有影像检查的准确率仅为70%左右。“比如说特别一些较小的，不是很典型的肿瘤，在CT上可能与良性肿瘤表现类似。”董培说，超声医科医生对扫描结果的判断非常重要，“对于早期肾癌来讲，如果这时候能够更早地发现肿瘤，患者便能获得更好的疗效”。

随着早诊早治的推行，目前早期肾癌的发现率在逐渐升高。“以我们医院为例，去年肾癌的手术大约在1000例左右，其中有接近七成是比较早期的患者，较前几年，早期患者比例呈逐年升高态势，这也与我们体检的普及，是密不可分的。”董培说。

在董培看来，较海外其他国家而言，中国的晚期肾癌治疗方案更加精细化和个体化，根据患者的危险度不同，将其分为低危、中危和高危。对于这三种不同类型，治疗推荐级别也是不一样。“比如对于低危患者，目前推荐一线标准的靶向药治疗为主的治疗策略；而对于中危和高危的患者，我们逐渐会将一线的靶向联合免疫进行优先推荐。对于中、高危患者来讲，靶免联合获益肯定是首选，这是明确的。”他说。

对于肾癌的预防您有哪些建议？董培称，目前肾癌的发病原因尚不明确。但是在临床上发现，一些不良生活习惯，比如抽烟、肥胖，或者慢性肾衰的患者，发病率非常高。此外，它与遗传的相关性大概在5%左右。而在性别方面，男性和女性的发病率占比大约为2:1，男性发病率更高。

董培表示推荐推行早诊早治，定期体检，最好是到专业的肿瘤防治机构进行体检。“一旦出现血尿或者其他情况，即使是一过性的无痛性血尿，或者血尿后续自行好转，这些都需要非常注意，尽早前往正规医院进一步排查。”董培说。