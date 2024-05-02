5月强对流和强降雨天气或增多增强 官方提醒灾害风险

据应急管理部网站消息，近日，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同自然资源部、水利部、农业农村部、中国气象局、国家林草局等部门召开会商会，对2024年5月份全国自然灾害风险形势进行会商研判。

综合分析认为，5月份强对流和强降雨天气可能增多增强，江南、华南东部等地洪涝、风雹灾害风险较高；东北、西南等部分地区森林火险等级高，内蒙古东部部分地区草原火险等级较高；南方和西北等局地地质灾害风险较高；云南等地干旱可能进一步发展；内蒙古中西部和西北地区遭遇沙尘天气的风险较高；东北、西南、南方部分地区农业灾害风险高。具体如下：

一是洪涝风雹灾害风险。预计5月份，华东南部、华中东南部、华南东北部等地降水偏多，浙江西南部、福建西部、江西中南部、湖南东南部、广东北部、西藏西部、陕西中部、甘肃中部和东部、青海东北部、宁夏等地降水偏多2—5成，易出现强降雨及雷暴、大风、冰雹等强对流天气，上述地区洪涝和风雹灾害风险较高。

二是森林草原火灾风险。5月份仍为春季防火紧要期，西南地区旱情持续，北方地区气温回升，风干物燥，春耕生产、农事用火局地多发，强对流天气引发雷击火风险增加，预计5月份，东北、西南、华东、华南等地森林火险等级较高，其中内蒙古东部、黑龙江中北部、四川南部、云南中北部部分地区森林火险等级高。内蒙古东部部分地区草原火险等级较高，局部时段草原火险等级高。

三是地质灾害风险。受强降水等因素影响，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃、青海等局地发生地质灾害风险较高。

四是干旱灾害风险。5月份，预计云南大部、贵州西部、四川南部气温较常年同期偏高1—2℃，降水偏少2—5成。云南等地前期干旱持续时间较长，部分地区出现人畜饮水困难，受气温升高和降水持续偏少影响，干旱进一步发展的可能性较大，需全力做好人畜饮水保障工作。

五是大风沙尘灾害风险。4月以来，共有6次沙尘过程影响我国北方，较常年同期偏多。5月份，北方地区冷空气大风活动仍较为频繁，其中，内蒙古中西部和西北地区遭遇沙尘天气的风险较大。需关注对农业生产、户外施工、人体健康及交通出行等不利影响。

六是农业灾害风险。东北可能“西旱东涝”，黑龙江、吉林东部降水偏多，局地可能出现春涝。内蒙古东南部、吉林西部、辽宁大部降水偏少，西部传统旱区可能发生旱情。西南地区农业干旱可能加重，其中云南、四川南部、贵州西南部降水仍偏少，对适期春播构成威胁。南方渍害风险高，华南、长江中下游及以南地区降水偏多，对在田作物生长发育不利。