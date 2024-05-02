“政策+活动”双轮驱动 黑龙江省启动促消费活动

4月30日，黑龙江省“五五家居焕新节·棉纺消费季”促消费活动在佳木斯市启动。

此次促消费活动通过“政策+活动”双轮驱动，推动消费品以旧换新，满足消费者多元化、个性化的需求。活动通过以旧换新、信用卡分期优惠、打折让利、满减促销、团购配送等多种优惠让利活动，提升消费市场热度和品质，让市场“活”起来，消费“火”起来，也给百姓带来更多的优惠。

“家居换新作为消费领域一项重大措施，不仅是恢复和扩大消费的重点领域，还体现了广大居民不断增长的对美好生活的迫切需求”。黑龙江省商务厅副厅长张国利表示，黑龙江省商务厅会同黑龙江省住建厅等部门印发《黑龙江省推动家装厨卫“焕新”工作实施方案》，在黑龙江省全面开展家装“焕新”行动。此次“五五家居焕新节·棉纺消费季”活动，既有众多国内知名家居连锁企业，也有省内外各大家居生产、销售、服务、回收等企业，为广大群众提供一场五光十色、高性价比的消费盛宴。

佳木斯市人民政府副市长王金表示，此次活动通过开展政府消费、以旧换新、打折让利、满减促销、团购配送等优惠让利活动，进一步激发市场潜力，促进消费升级。佳木斯市投入了300多万元的政府消费券，通过满减的方式把实惠放在百姓手中。百货(含通讯)类最高消费6000元及以上减现金600元，家电类最高消费3000元减现金500元。各商贸企业也纷纷开展优惠活动，木门、床上用品等有4至5折的优惠。

此次活动还加强了对绿色新能源车辆、绿色食品等宣传推广，倡导消费者树立健康消费、低碳消费的观念，增强消费者对绿色消费理念认同和价值认同，掀起黑龙江绿色消费新热潮。