广西打造消费品以旧换新盛“惠” 畅通资源循环利用链

广西壮族自治区副主席苗庆旺表示，广西将全面开展汽车、家电、家装厨卫以旧换新活动和工业企业大规模设备更新，畅通老旧消费品资源循环利用链。

4月30日，“智融未来 焕新生活”2024广西大规模设备更新和消费品以旧换新主题活动在南宁市正式启动。苗庆旺在活动致辞中介绍，截至目前，广西工业领域设备投资规模近1000亿元，汽车保有量超940万辆，冰箱、洗衣机等主要品类的家电保有量超过9080万台，蕴含着设备更新和消费品以旧换新的巨大潜能和商机。

接下来，广西将实施推动设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升等行动，聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域，优先支持淘汰超期服役、高能耗高排放、具有安全隐患的落后低效设备，推动产业转型升级，加快发展新质生产力。

此次活动也是商务部组织的“全国消费品以旧换新行动——地方站”系列活动之一。中国商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，商务部门将在充分尊重消费者意愿的基础上，通过“政策+活动”双轮驱动，建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，推动旧房装修和局部改造等改善型消费，促进绿色智能家居等升级类消费，同时，培育一批废旧家电等再生资源回收典型城市和企业。

广西壮族自治区商务厅厅长杨春庭当天发布广西消费品以旧换新活动政策。他介绍，为打造消费品以旧换新消费升级盛“惠”，广西制定出台24条惠企惠民政策，联动14个设区市、111个县(市、区)，将开展超500场次消费品以旧换新主题活动。

推动汽车换“能”方面，广西将对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的消费者，给予补贴10000元；对购买2.0升及以下排量燃油车的消费者，补贴7000元。对符合条件的转让旧车并购买新车的消费者，给予2000—5000元补贴。

推动家电换“智”、家装厨卫“焕新”方面，广西将开展“老宅新貌·智享生活”家电以旧换新活动，对开展厨房、卫生间局部改造，并购买家电的消费者，按改造金额在购买家电环节给予500—1000元补贴。广西还将同步推出消费贷信用卡分期补贴、企业专享消费券等活动。

此外，广西还将组织超1500家汽车、家电、家装重点品牌及各大线下门店，打造一站式“焕新”体验场景，营造消费新体验。