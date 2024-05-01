郑州多举措推动大规模设备更新和消费品以旧换新

中新网郑州5月1日电 河南省会、常住人口超1300万的郑州30日举行新闻发布会，介绍该市推动大规模设备更新和消费品以旧换新情况。

郑州市人民政府副秘书长张向奥在发布会上表示，郑州作为制造业大市和人口大市，推动大规模设备更新和消费品以旧换新给郑州带来重大政策机遇。从需求端看，郑州先进设备和耐用消费品市场潜力大。从供给端看，郑州先进制造业基础良好、实力雄厚。

他举例称，郑州全市电梯总数16.1万台，其中运行10年以上4.6万台、15年以上1.6万台；全市乘用车保有量约500万辆，其中车龄10年以上约14万辆；2024年，郑州市新能源汽车产量有望超过70万辆，带动汽车产量突破140万辆。

根据发布会通报，郑州将面向设备规模体量大、更新潜力大的重点行业，加快应用先进适用设备，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级。2024年，计划实施工业技改项目500个、智能化改造项目100个、绿色化改造项目500个。

此外，郑州将聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等七大领域，力争将更多重点行业设备纳入国家支持设备更新范围，获得中央预算内资金等专项资金支持。截至目前，全市梳理重点领域设备更新项目820个，资金需求约1200亿元。

郑州市工业和信息化局局长王智明在发布会上表示，将围绕工程机械、铸造、农机、纺织服装等行业，推动替代一批落后低效、超期服役设备，围绕重点用能行业，推动锅炉、冷却塔、电机、空压机等设备更新换代。到2027年，力争工业领域设备投资规模较2023年增长30%以上，新增省级以上智能制造、绿色制造试点示范300个以上。

在卫生健康领域，郑州也定下目标：到2027年，基本实现医疗装备设施优化升级、病房床位供需配置升级、就医环境舒适安全升级“三个升级”。

郑州市卫生健康委主任李卫林表示，对已达使用年限、影响安全的医用设备原则上必须淘汰，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、腔镜、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。

郑州市城市管理局副局长宋晓戈亦称，将围绕燃气等老化管道更新改造，供水、供热、污水、环卫等设施设备更新等重点工作，稳妥有序做好设备更新提标。

常住人口超1300万的郑州，也将开展消费品以旧换新工作。郑州市商务局局长王保来在发布会上表示，推动居民更新耐用消费品，不仅可以释放存量消费市场，拉动经济增长，同时也能够大大提高居民生活幸福感，满足人民群众对美好生活的需求。

他介绍，郑州计划在消费品以旧换新领域开展四大方面的工作：汽车以旧换新、绿色家电以旧换新、厨卫智能家居换新、构建完善回收体系。

根据发布会通报，郑州将按照商务部、财政部等七部门已发布的汽车以旧换新补贴实施细则，支持消费者报废旧车、购买新车。

绿色家电以旧换新方面，郑州将在“郑好办”APP开设家电以旧换新专区，对消费者通过活动专区交售旧家电，换购空调、冰箱、洗衣机、电视机等品类绿色新家电，实际成交价在1000元以上的，按照10%的比例给予补贴，单台补贴最高可达到1000元。

对换购烟机、灶具、热水器、洗碗机等厨卫智能家居产品的消费者，郑州也将给予以旧换新补贴，补贴比例和单台最高金额同绿色家电以旧换新一致。（阚力 王珊）