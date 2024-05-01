一份五一假期健康提示，请查收！

新华社北京4月30日电 五一假期临近，人员流动和聚集性活动增加，对此，北京市疾控中心作出以下健康提示：

外出游玩提前做好行程规划，了解出行目的地疾病流行现状，关注相关专业部门的旅行提示。若有身体不适，尤其是老人、孕产妇和有慢性病等特殊人群，建议请专业医生进行健康状况评估后再决定是否出行。

要关注天气预报，随时增减衣物，关注暴雨、山洪及地质灾害预警提示，强降雨期间要远离河道山区、沟口、低洼地带，主动避险。驾车出行时，要遵守交通规则，系好安全带，不要疲劳驾驶。

旅途中，要保持良好的卫生习惯，外出时尽量避免去人多拥挤的场所；注意手卫生，咳嗽打喷嚏掩口鼻，避免用未清洁的手接触眼、口、鼻；要科学佩戴口罩，不随地吐痰；有发热、咳嗽、腹泻等症状人员应避免参加集体活动或前往人群密集场所，停止旅行活动并及时就医。

旅途中要注意饮食、饮水卫生，不喝生水。应到有食品经营许可证的正规餐馆就餐，就餐时倡导“公勺公筷”“分餐制”等健康方式。野外就餐最好携带有密封包装的食品，不食用腐败变质及超过保质期的食品和饮品，不采摘、食用野生蘑菇和野生植物。

在户外时应注意避免昆虫（如蜱虫、蚊子等）叮咬，防止虫媒传染病的发生。尽量不要在昆虫的主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧，如需进入，应注意做好个人防护，穿长衣长裤，扎紧裤腿或把裤腿塞进袜子或鞋子里，必要时使用驱虫蚊剂等。

返程后，若出现发热、咳嗽、咽痛等症状，应根据情况采取居家休息、服药或及时就医等措施，期间做好个人防护，避免将疾病传染给家人尤其是孩子。若病情加重或原有基础疾病明显加重时，应立即就医。就诊时要戴好口罩，告知医生外出史，以帮助医生诊断。（记者侠克）