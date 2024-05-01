《食品经营许可审查通则》公布

本报北京4月30日电 （记者林丽鹂）为深入贯彻落实新的《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可和备案管理办法》等法律法规要求，市场监管总局近日修订出台了《食品经营许可审查通则》，自发布之日起实施。本次修订的主要内容包括：

严格重点领域许可审查要求。强调严格学校、托幼机构等集中用餐单位食堂许可审查要求，分别从申办许可主体、标注经营形式、层级对应原则、建立承包管理制度等方面作出规定。从在承包食堂所在地办理许可、风险防控能力、跨省份经营、人员、制度等方面进一步严格食堂承包经营的许可审查要求。

优化食品经营许可要求。以新修订的《食品经营许可和备案管理办法》为基础，在简化食品经营许可程序等方面进行拓展，针对“拍黄瓜”“泡茶”等简单制售的安全风险较低的食品，明确可以在保障食品安全的前提下适当简化设施设备、专门区域等审查内容，并在食品经营许可证副本中标注简单制售，明确设置专间或专用操作区的具体情形，充分释放改革红利，营造便民利企营商环境。

新增新兴业态许可审查要求。针对食品经营连锁企业总部、利用食品自动设备从事食品经营等新兴业态，重点从组织机构、人员、制度等方面提出许可审查要求，明确餐饮服务管理公司对其分公司、子公司以及绝对控股其他企业，食品经营连锁企业总部对其中央厨房、配送中心、门店等的食品安全管理责任，在保障食品安全的前提下促进新兴产业健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年05月01日 06 版）