假期旅途如何防晕车？专家为你支招

眩晕、恶心、嗅觉突然过度敏感……旅途中，部分人经常遭受晕车、晕船、晕机之苦，出行体验大打折扣。“五一”假期旅途如何防晕车？就此人民网记者采访了吉林大学第一医院神经专科医院主任医师董铭、主治医师吴百华。

“晕车是一种晕动病，包括晕车、晕船和晕机。”董铭介绍，晕动病是管理运动感知的前庭系统，对运动状态错误感知产生的一系列反应。当前庭受到强烈刺激，晕车便会发生，初始表现为疲劳、眩晕、嗜睡，随后可能会有胃部不适、面色苍白、出冷汗，严重时则恶心、呕吐。如晕车时频繁呕吐，可能导致脱水、电解质紊乱，以及心血管功能障碍。

“晕动症的主要病因是运动刺激，同时也受遗传、视觉、个体体质等因素影响。心理精神因素也会诱发晕动症，如情绪紧张、睡眠不佳、作息不规律等。”董铭说。

董铭表示，当前对晕动症的处置，一般包括脱离致病环境、用药和手术。乘坐交通工具时，若患者症状严重，应及时到医院就诊，在医生指导下服用抑制前庭及中枢神经系统兴奋的药物。此外，中医疗法也有疗效，如饮生姜水、陈皮水，或针灸疗法、穴位按压等。

那么，如何缓解和预防晕车呢？董铭说，当车船晃动明显时，如果恶心加剧，可脱掉帽子，松开领口和裤带，调匀呼吸，尽量用腹式呼吸。由于每个人的病情不同，对于部分人群来说，坐车时闭上眼睛，可以避免眼睛接收到窗外快速变化的景象，减少内耳及视觉系统的感知冲突，从而缓解晕车症状；也有一部分人群，闭上眼睛后失去了视觉的支持，大脑难以感知位置和运动，不适症状会加重，就可以通过向窗外看，分散注意力，缓解晕车的症状。

吴百华建议，如果平时容易晕车，出发前两小时，宜吃点易消化、少油腻的食物，不宜过饱。出行前半小时，可预防性服用治疗晕车的药物。为避免低频运动的干扰，尽量选择坐在交通工具前排通风的座位；在车船行进过程中，改变注意力，缓解紧张心态，不要看书、玩手机、看视频。同时，还可以适当食用酸性食物，如山楂、酸角、橘子等，可帮助抑制晕车引发的呕吐感。

“另外，建议患有晕动症的人群尽量乘坐舒适、中低速且运行平稳的交通工具出行。”吴百华说。