构建全阶段疼痛管理模式 护航大众体育运动健康

近日，扶他林“国家队运动员备战保障产品”捐赠交付仪式举办。赫力昂中国非处方药事业部总经理、中美史克总经理张展红在仪式上表示，要努力构建从预防到治疗的全阶段疼痛管理模式，提升疼痛管理水平，护航大众体育运动健康。

“如今，精彩而密集的各类体育赛事使大众的运动热情高涨，但同时也伴随着运动损伤率的攀升。体育爱好者、参与者迫切需要更加专业、全面的身体疼痛管理方案，以确保在运动损伤发生的每一个阶段，都能够得到及时、精准的治疗。”张展红说，赫力昂始终秉持“以人为本，提升每日健康”的企业使命，关注大众在各个生活场景的健康需求，发挥自身专业优势，连接生态合作伙伴，将科学运动及健康管理的理念传递给更多人群，助力中国大健康产业高质量发展，为健康中国建设贡献力量。

仪式上，中国三人篮球国家集训队运动员朱松玮分享了科学运动的技巧与要点。在他看来，无论是专业的运动员还是普通的运动爱好者，都应该学习掌握科学运动知识。“比如，在运动之前要做好拉伸，增加关节的灵活性，保持定期的力量训练，预防肌肉僵硬；在运动过程中，要穿戴合适的运动装备，以提供足够的支撑和保护；一旦出现运动损伤，要及时寻求专业人士的帮助，必要时辅助药物等治疗手段。”