数智技术赋能 推进县域医共体高质量发展

开展县域医疗卫生共同体（以下简称“县域医共体”）建设，是提高县域医疗卫生资源配置和使用效率，推动构建分级诊疗秩序的重要举措。如何以数智赋能县域医共体高质量发展？近日，东软集团联席总裁徐洪利、东软集团副总裁兼智慧城市研究院院长姚勇在接受媒体采访时，分享了有关经验和做法。

姚勇介绍，为推进县域医共体高质量发展，东软提供了“8+1”创新型县域医共体解决方案，即“保险保障赋能、基层家医赋能、运营管理赋能、学科建设赋能、医药流通赋能、数据要素赋能、数字平台赋能、智能设备赋能”，通过八大赋能板块和一个数字化基础设施来助力创新型医共体建设。该解决方案以数据为驱动，通过整合县域内外数据资源，为县域医共体提供基于全面数据分析的精确诊断服务，并在此基础上通过与保险公司合作，为县域医共体提供管理式医疗责任险与居民补充医疗保险，帮助提升县域医共体医保资金风险保障能力，引导居民在县域内就医。

徐洪利表示，创新型县域医共体解决方案是东软集团全面解决方案智能化战略的落地实践之一。该方案在医疗费用负担、医疗机构运营、医保基金使用效能等新框架下进行考量，整合贯通了医疗、医保、医药等相关信息系统，建立了实时、动态、连续、综合的服务平台和管理机制。同时，东软集团还为县域医共体提供包含家医激励、学科发展、运营优化于一体的规划方案，联合内外部生态力量，为县域医共体全面赋能。

据介绍，辽宁省法库县是东软创新型县域医共体解决方案首个成功应用。目前已经构建了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式和运行格局，基本形成 “一体发展、医防融合、信息支撑、资源共享、多方参与”的紧密型县域医共体建设“法库模式”，帮助提升群众就医可及性、便利性、连续性。

未来，东软集团将持续用数字技术赋能县域医共体高质量发展，以数字平台为支撑，以数据赋能为驱动，以卓越运营为导向，推动医疗资源优化整合下沉，提升县域医疗卫生服务能力，让县乡居民获得更便捷、可靠的诊疗服务。