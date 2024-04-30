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健康“医”点通

享受健康假期 6点预防提示请收好

陈子源

2024年04月30日08:52 来源：人民网

五一假期即将到来，有人选择居家安逸休憩，有人踏上旅途见山川湖海。江苏省中医院消化科主任中医师徐陆周在接受采访时介绍，度过一个真正放松身心的假期，要把平安健康记心间，注意做好以下6方面预防工作。

(责编：王震、吕骞)




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