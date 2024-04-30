每天锻炼可以防止做噩梦

美国得克萨斯大学奥斯汀分校的心理学家发现，每天锻炼能减少每晚做噩梦的时间。当人们在白天至少进行60分钟的体育活动时，他们晚上睡得更好。此外，锻炼还减少了人们的快速眼动睡眠（也就是噩梦发生的期间）时间。

研究人员要求82名参与者佩戴运动手表，以考察他们6个月内的睡眠质量和锻炼持续时间方面的细节。利用有关心率和身体运动方面的数据，研究人员确定了参与者每晚经历的不同睡眠阶段，以及每天进行多少活动。

睡眠的每个阶段的特征是心率和脑电波发生了生理变化。为此，研究人员追踪记录了参与者的心率，以确定他们何时进入不同的睡眠阶段。通常来说，心率会在睡眠的早期阶段减慢，但在处于快速眼动状态时，它的节奏会加快。人体在每个晚上都会经历五个不同的睡眠阶段，越睡越深；快速眼动是睡眠的最后阶段，也就是做梦的时段。

分析结果显示，在参与者锻炼的日子里，他们用于快速眼动的时间较少，而用于深度睡眠阶段（先于快速眼动）的时间较多。深度睡眠阶段是人体最容易得到休整的时段。此时，身体能够修复和再生组织，构建骨骼和肌肉，增强免疫系统的功能。这就是参与者在锻炼后对自己的夜间睡眠质量更满意的原因。一觉醒来，他们感觉精力充沛，压力和悲伤也减轻了。不同强度的运动都能减少快速眼动睡眠时间，而久坐时间延长会增加快速眼动睡眠时间。

发表在《科学报告》上的这项研究成果表明，体育运动会影响到人们的情绪和睡眠质量。