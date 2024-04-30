“神药治愈近视”是一种顽疾，不能久治不愈

据央视《财经调查》报道，有一家专做视力提升生意的连锁机构对外声称，可以让孩子们不打针、不吃药、不手术，仅仅用他们研制的“神药”“神奇的仪器”进行眼部按摩、涂抹、雾化，就能帮助孩子提升视力，轻松摘掉眼镜。

近年来，视力不良问题呈现低龄化趋势，中小学生视力不良率居高不下。第三届国民视觉健康高峰论坛发布的数据显示，截至2023年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.7%，高中生为80.5%，且上述比例每年以1-2.5个百分点持续增长。儿童青少年近视率高企，也带火了近视矫正市场，但一些地方的近视矫正机构良莠不齐，少数机构甚至以“矫正视力”之名行“骗钱”之实。

比如，屡有商家声称近视可以治愈，但科学研究表明，真性近视是不可逆的。据央视报道，不少做视力提升生意的机构都自称是医疗机构，但采访的机构中没有一家具备医疗资质，也缺少诊疗资质和专业人员。他们声称可以给眼睛补充营养、辅助提升视力的产品，都是化妆品的批准字号，而不是正规的保健品或药品的批号。有的将青少年视力矫正产品包装成“治眼神器”，有的近视矫正机构的视力检查结果乃人为操作，如在孩子初来检查时，故意将视力表缩小或加大检查距离，而到孩子治疗后再次检查时，则把视力表的距离拉近，或者允许孩子眯着眼睛反复多次辨认，从而制造出近视明显减轻的假象。

无良商家吹嘘疗效、设计话术、大肆敛财，一些家长听信他们的忽悠，花了不少钱，孩子不但没能“轻松摘镜”，近视度数反而不断升高。有的甚至可能直接导致近视加重，比如用按摩代替戴眼镜，可能使视网膜周边发生病变。

这些宣称能够治愈或减少近视度数的“治眼神器”，还可能成为“毁眼凶器”。此前，国家卫生健康委办公厅联合多部门发布相关通知，其中明确指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈；从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业、依法经营，不得以虚假宣传违规进行近视矫正。

一些涉嫌虚假宣传的近视矫正机构，不仅不能帮助孩子恢复视力，反倒利用家长、孩子的急切心理和焦虑情绪，骗取家长的信任和钱财，有的造成了严重的后果和恶劣的影响。“近视治愈”之类骗局是该好好治治了，近视矫正市场乱象该认真矫正了——依法严格规范近视矫正市场，必须让违规儿童视力矫正机构受到应有惩戒。

不能让近视治愈骗局“收割”未成年人，不能让近视矫正市场“扭曲发展”，近视治愈骗局这一顽疾，决不能久治不愈。需要家长对近视有正确的认知，要清醒地认识到，近视是不可逆的，也就是不可治愈的，凡是声称“神药治愈近视”的，多半就是骗局。家长不能盲目焦虑，不能轻信商家的虚假宣传，若有需要，一定要带孩子到正规医疗机构检查、就诊。从家长、学校到相关部门，都要认识到青少年近视防控重在预防，帮助孩子养成良好的用眼习惯。

相关部门应加强对近视矫正机构的监管力度，抬高近视康复治疗行业从业人员资质门槛，并推动制订严格的行业标准。通过综合施策形成各方合力，依法整治近视矫正市场乱象，让近视治愈骗局失去滋生土壤，让家长和孩子不再受蒙蔽、欺骗，才能真正帮助孩子“擦亮眼睛”。