尽快完善DRG付费规则 努力实现“医患保共赢”

“辛辛苦苦做了一个月，结果核算下来科室倒扣钱”“病人主诉只是普通疾病，一查下来发现有多种合并症，这就尴尬了！”一段时间以来，多省市改革按疾病诊断相关分组（DRG）付费后，医疗费用增长得到明显控制，但同时出现了一些新情况：部分医疗机构不愿收复杂病人了。据业内人士介绍，复杂病人需要处理的操作步骤非常多，对标DRG后费用明显超标，而根据现有医保规定，落到实际往往医生做了苦活还要倒贴。

应当承认，DRG付费制度设计的初衷，是为了解决医疗费用过度增长的问题，通过合理的分组和支付标准，激励医疗机构优化诊疗流程，提高服务效率。然而，由于DRG付费制度的实施细则不尽完善，对复杂病人的治疗成本和风险缺乏充分考虑，导致部分医疗机构在收治这类病人时面临经济压力，进而影响了医疗机构收治复杂病人的态度。这在一定程度上有违此项改革的初衷，引发了各界对DRG付费制度完善与优化的广泛讨论。

复杂病人的治疗往往涉及多个科室、多个医生，需要更多的医疗资源和技术支持。在现有的DRG付费制度下，这些病人的治疗成本往往超出支付标准，导致医疗机构在收治这类病人时，有时不能获得合理的经济回报。此外，由于DRG付费制度还与医院的绩效考核和医生的收入挂钩，医疗机构和医生在面临经济压力时，往往会选择避免收治复杂病人，以规避潜在的经济风险。

这种现象不仅难以保障患者的利益，也影响了医疗服务的公平性和可及性。患者是医疗服务的最终受益者，他们应该享有公平、优质、高效的医疗服务，如果因为DRG付费制度不尽完善，让复杂病人成为医疗服务的“弱势群体”，难以获得及时有效的治疗，不仅影响了患者的健康状况，也增加了医疗纠纷的风险。

因此，尽快完善现有DRG付费规则，努力实现医患保共赢，成为当前医疗改革的一项重要任务。首先，应对DRG付费制度进行深入研究，充分了解其在实践中的问题和挑战。通过收集和分析相关数据，更准确地掌握DRG付费制度对医疗机构和医生的影响，为完善制度提供科学依据。

其次，应根据复杂病人的实际情况，对DRG付费制度进行细化和优化。可以考虑设立专门针对复杂病人的支付标准，或者引入风险调整因子，更准确地反映复杂病人的治疗成本和风险。还应当建立和优化激励机制，鼓励医疗机构和医生积极收治复杂病人，提高他们的积极性和责任心。

再次，应加强对医疗机构和医生的监管和考核。通过建立健全的监管机制，确保医疗机构和医生在收治复杂病人时遵循相关规定，以保障患者的权益。通过科学的考核体系，对医疗机构和医生的服务质量进行客观评价，激励他们不断提高服务水平和效率。

此外，应面向社会加强有关医疗服务的宣传教育。通过普及医疗知识，提高患者的健康素养和自我管理能力，可以减少不必要的医疗需求，降低医疗费用。通过加强医患沟通，增进医患之间的理解和信任，减少医疗纠纷的发生，营造和谐的医疗环境。

完善DRG付费规则，实现医患保共赢，是一项涉及多方利益关切的综合改革。需要从多个方面入手，综合考虑各种因素，制定出更加科学、合理、有效的政策措施，以最大的努力和诚意，争取让每一位患者都享受到公平、优质、高效的医疗服务。