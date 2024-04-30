“五一”假期到了，人们的旅游出行需求愈发旺盛。数据显示，这个假期旅游出行热度持续走高，旅行服务、户外产品、运动装备等成为消费热点，飘红的假日经济展现出国内消费市场的蓬勃活力。

旅游市场春意盎然，消费潜能得到释放。“五一”假期适逢春夏交接，气候宜人，是难得的出游好时节。目前，旅游服务类产品消费火热，特惠机票预订、酒店套餐等服务类产品成交额较去年同期实现快速增长。随着国内旅游市场加速回暖，旅游出行人数不断增长，如何平衡经济效益与旅游体验成为关键。各地应推出更多便利措施提升旅游体验，推动景点既有“颜值”更有特色，推动文旅市场热度持续攀升。

户外消费热度高涨，运动装备持续升级。数据显示，运动相机、户外背包、公路车、越野跑鞋、冲锋衣裤等各类户外装备受到消费者青睐，成交额持续攀升。接下来，各方应携起手来，进一步促进文旅企业与体育企业合作，引导体育培训、运动健身、文体康养的发展，提升体育装备、体育服装、体育商品等创意设计水平，从而更好满足消费需求。

假日消费的热点与亮点，不仅反映出经济社会发展持续向好过程中服务消费、休闲消费占比提升的规律，还彰显了我国消费市场的潜力、活力与韧性。可以预见，“五一”假期消费市场的火热将进一步提升市场信心、强化预期，推动消费从平稳恢复转向持续扩大。