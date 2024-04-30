便民生活圈优化商业生态

柴米油盐每日必备，小修小补生活所需。亲民的社区商业、繁华的商业街区共同构成了一个城市的商业体系。自2021年开始，商务部等多部门联合推动一刻钟便民生活圈建设，“百城千圈”因城施策，一圈一策便利居民消费。通过不断优化社区商业网点布局，不仅改善社区消费条件，创新社区消费场景，也进一步夯实了城市商业体系基础。

近年来，我国城市核心区商圈和区域商圈现代化水平显著提升，但城市核心商圈和社区商业的资源配比失衡问题依然存在。同时，以社区居民为服务对象的便民生活圈建设相对滞后，存在社区商业网点布局不均、设施老旧、业态传统、服务单一、同质化竞争、新业态新技术新模式发展不平衡不充分等问题，与满足人民日益增长的美好生活需要不相适应。

为此，应大力推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，通过形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，进而为挖掘消费潜力、提升消费信心提供重要支撑。

日前，商务部发布了《城市一刻钟便民生活圈建设五十问》《全国一刻钟便民生活圈试点城市典型做法汇编》。通过总结提炼亮点鲜明、成效突出的试点城市典型做法可以看到，我国推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显。接下来，应进一步落实《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023—2025)》有关要求，提升社区商业服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平。

分析“补什么”，补齐短板满足多元需求。保证居民“家门口”优先配齐餐饮、购物、家政等基本保障类业态，在此基础上，发展品质提升类业态，打造差异化、特色化的一刻钟便民生活圈。一些社区可偏重老年人服务消费需求的满足，一些社区则要考虑休闲娱乐等商业布局。通过针对性地配齐基础保障类业态和品质提升类业态，满足居民多样化的消费需求。

摸清“有什么”，整合资源提升服务能力。在掌握社区基本情况的基础上，各地应将一刻钟便民生活圈建设与城市更新、老旧小区改造、“一老一小”等工作相衔接，共谋划同推进，推动便民生活、养老托育、文化休闲等功能的有机整合，形成政策叠加优势。

明确“怎么补”，数字赋能创新场景增体验。鼓励便民生活圈各业态联动，构建线上与线下互动融合、虚拟与实体互相补充的商业综合服务体系。支持线上线下融合发展，扩展线上功能，实现线上下单、线下就近配送、服务与网络购物社区全覆盖。

一刻钟便民生活圈建设也可以为年轻人创新创业提供良好的环境，促进更多消费新业态新模式在社区商业中成长，进而形成服务保障民生、推动便利消费、扩大就业的重要平台和载体。

总之，要通过多方举措充分发挥一刻钟便民生活圈作为有机的社区商业生态系统的优势，这对于继续深化国际消费中心城市培育建设，加快构建以步行街为引领、以商圈为支撑、以便民生活圈为基础的城市商业体系，加快城市商业高质量发展，推动城市建设从外延式发展向内涵式提升转变有重大意义。