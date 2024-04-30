促进个人养老金大众化

各上市金融机构的年报近日已披露完毕。从相关情况来看，加快发展养老金融和第三支柱养老保险，支持健康产业以及银发经济高质量发展，成为金融业的重要着力点。养老关乎每个家庭，推进个人养老金快速发展，既需政府积极履职尽责，也要有不同行业和群众的积极参与。

由于受到发展起步晚、国民养老金融素养参差不齐、一些金融产品收益不高、存在风险等因素影响，目前我国个人养老金的普及还面临一些挑战。《中国养老财富储备调查报告（2023）》显示，约40%的受访者仅听说过个人养老金制度，但不了解。12%的受访者通过该调查第一次了解该制度。同时，产品同质现象突出，国家社会保险公共服务平台数据显示，截至今年4月份，可供选择的746只个人养老金产品中，储蓄类产品有465只，占比超62%。

推进个人养老金大众化发展，须全面提升群众的养老金融素养，从政策设计、产品类型、服务方式、投资工具、功能设计等各方面，构建更为开放、包容、灵活的个人养老金体系，让不同年龄段、收入水平、投资偏好等的个人，都能在该体系中获得价值。

一方面，强化政策设计的普惠性。可借鉴发达国家的经验，优化政策设计，如构建分层激励机制等，增强个人养老金制度对各类、各层次人口群体参与的包容性，形成更加公平、开放、灵活和规范的个人养老金体系。面向社会各类人群，全生命周期的养老金融需要以扩大选择空间、提升投资质效和增强体验感为目标，采取个人定制、家庭共享意愿、简化流程、多元组合等方式，全方位丰富个人养老金产品、服务，充分调动群众参与个人养老金制度的积极性。

另一方面，实现服务便利化、产品差异化。依托社保服务平台，建设拥有养老金融教育、政策查询、产品信息、定制服务等多样化功能的养老金融管理服务系统，进一步提升个人养老金制度的信息化、网络化和智能化水平，为群众提供一站式便利化个人养老金服务。在优化服务流程，降低个人养老金选择门槛的同时，针对不同群体设计差异化产品，提升个人养老金吸引力和灵活度。目前，个人养老金还存在投资收益率偏低的情况，由于养老目标基金投资期限相对较长，在进行大类资产配置时，金融机构需拉长投资视角，降低短线交易操作的频率和投资风险，稳定收益水平，提高居民缴存积极性。

此外，养老金融具有混业经营特点，涉及多个金融主体和管理部门。因此，要健全养老金融法律法规，明确不同主体的职责及合作机制，确保养老金融健康有序发展。通过法规建设，加强市场监督，保护群众的参与权利，提高群众参与个人养老金的信心。