【筑梦现代化 共绘新图景·劳动者之歌】

一身白大褂，戴副眼镜，目光柔和，总是忙前忙后为村民的健康操心……这是高发村村民对村医张智娟的印象。

1994年，张智娟从云南大理漾濞县职业高级中学医士班毕业后，第一时间选择回到自己出生的地方——漾濞县平坡镇高发村，做一名乡村医生。班上一些同学问张智娟，为什么不去条件更好的地方？她回答：“治病救人，在哪里都一样。”

只要村民有需求，张智娟随叫随到。2001年的一个夏日，凌晨3点，张智娟接到7公里外一个村民的紧急电话：一名妇女难产，情况十分危急！“天很黑，又下着雨，本就崎岖的山路更加难走。可是，想到正面临生死一线的村民，我心急如焚。”打着手电筒赶了1个多小时的山路后，张智娟赶到现场，救下了这对母子。

担任乡村医生以来，张智娟始终把百姓的健康放在心上。从组织适龄妇女体检到陪同重病患者到县、州、省级医院检查治疗，再到定期上门服务，张智娟对村民的关心无微不至，她还经常自掏腰包给困难群众垫付医药费。

张智娟贴心守护着高发村及周边村2000余名村民的健康。地广人稀、山路崎岖，张智娟常常一个人背着诊疗箱走村串寨、诊疗病患，每年服务3000余人次。她还对65岁以上老年人开展中医体质辨识和健康指导，每年服务200余人次；对0岁至6岁儿童进行健康宣教、预防接种、常规体检等，每年服务800多人次。

每次上级部门组织培训，张智娟都积极参加。为熟练掌握中医推拿、按摩、针灸等理疗法，她还拜师学艺，将技艺学精学深。2023年，高发村建成220平方米的中医馆，被大理州卫生健康委员会、大理州中医药管理局授牌“大理州示范中医室（中医阁）”。从此，张智娟更感责任重大，更加勤奋地学习中医知识，兢兢业业履行一名基层医生的职责。

健康所系，性命相托。这些年，在村民们期盼和信任的眼眸中，张智娟始终坚守在工作岗位上。其间，有不少离开这里的机会，可她却说“待在这个地方挺好的，为啥要走”。这位白衣天使，以爱心诠释医者仁心，用实际行动托起村民们的健康梦。

（本报记者 任欢 杨桐彤）