以生命科学变革应对健康新挑战

“创新可以带来更加高效精准的诊断和治疗方法，可以提供更加便捷和智能的健康管理方案，也可以加速药物、疫苗的开发和推广。”科学技术部副部长陈家昌在4月26日召开的中关村论坛年会——全球健康与发展论坛上指出，合成生物学、基因编辑、脑科学、再生医学正在快速发展，生命科学领域孕育着新的变革。要通过多学科交叉融合、产学研跨界合作、技术创新和创新政策支持，推动医学和健康领域产生更多的科学发现、技术成果和创新产品，应对全球健康挑战。

来自不同领域的新技术在生命健康领域汇集，医学诊疗手段因此有了无限可能。

手术操作能否像汽车驾驶一样配上智能导航系统？在科技部相关项目支持下，北京大学人民医院团队联合来自清华大学、北京大学、中国科学院等不同单位的人工智能等领域专家，开展交叉学科研究攻关。

“肺的血管不像高速公路那样清晰，不仅重叠交叉，还时有变异血管出现。”中国工程院院士、北京大学人民医院院长王俊表示，要满足手术高精准度的要求，必须给每位患者进行个体化的设计和实时导航。

在联合研究团队的攻关下，过去信息密度低的CT影像被转变为三维图像，医学影像直接跨屏移植到手术视野屏，并可进行语音控制……这些过去想都不敢想的变化，颠覆了手术的“摸索”模式，真正实现了实时导航。王俊介绍，国际多中心的临床试验在这一创新成果助力下，手术准确度提升了8%，错误率降低了43%。

生命健康领域的合作在跨越学科边界的同时，也越来越多地跨越国界。“利用联影研制的脑部专用PET/CT，我们正和美国耶鲁大学的合作伙伴在阿尔茨海默病、帕金森病方面开展研究。”联影医疗董事长兼联席首席执行官张强在会上介绍，联影还和美国加州大学戴维斯分校合作推出世界上第一台2米长的Total-body（整个身体） PET/CT，首次实现了药物在体内循环代谢、沉积全程可视。这对新药研究、临床诊疗的持续创新起到重要作用。

“生命健康是科技创新最活跃的领域之一。目前中国每年40%的生命科学领域研究成果诞生于北京，我们正在通过加快打造开放创新环境和培育新质生产力的创新载体，进一步释放医药健康产业作为北京创新发展‘双发动机’之一的巨大潜力。”北京市委常委、教育工委书记于英杰强调，北京与比尔及梅琳达·盖茨基金会建立了密切合作网络，依托与清华大学共建的全球健康药物研发中心，在科研平台建设、人才团队培养、成果转化应用等方面持续发力。

当前，生命健康领域的新技术、新产品、新模式不断推陈出新。如何让更多创新成果落地应用，如何让创新成果真正惠及有需要的人群以更好应对全球健康新挑战？

“与科技创新本身同样重要的是通过国际合作建立完善的创新生态体系，确保创新体系满足人群需求，确保成果平等应用。”比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处首席代表郑志杰介绍，基金会致力于推动建立新型伙伴关系，以期让生命科学领域的创新成果能够在中国和全球尽快普及。