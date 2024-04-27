直播预告：心律失常怎么办？中医专家教你呵护“心”健康

“窦性心律不齐、心动过速、心动过缓、房性早搏……”当体检者看到自己心电图报告上出现这些名词的时候，难免会担心，也很好奇这其中的含义。其实，这些均属心律失常的范畴。那么，什么是心律失常？具体包含哪些类型？中医如何治疗心律失常？

2024年4月27日20:00-21:00，中国中医科学院广安门医院心内科副主任、中国研究型医院学会心脏康复专业委员会主任委员李海霞做客“人民好医生”客户端直播间，就中医治疗心律失常的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

李海霞，主任医师，中国中医科学院博士研究生导师，中国中医科学院广安门医院心内科副主任，中国研究型医院学会心脏康复专业委员会主任委员，中国中医药信息学会扶阳学派研究分会会长，海峡两岸医药卫生交流协会心脏康复专业委员会副主任委员，世界中医药联合会扶阳专业，委员会副主任委员。

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